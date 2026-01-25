UA

Багатоквартирний будинок постраждав від артилерії росіян у Нікополі: ОВА показала кадри

Фото: РФ вдарила важкою арилерією (Дніпропетровська ОВА)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни близько опівночі з важкої артилерії вдарили по Нікополю. В результаті удару пошкоджені багатоквартирний будинок і газогін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу в Telegram.

Окрім пошкодження багатоквартирного будинку в Нікополі, на Червоногригорівську громаду противник скерував дрони.

"Понівечений інфраструктурний об'єкт. Також там фахівці завершили обстеження територій після попередніх обстрілів. Зафіксували руйнування в одному з населених пунктів", - написав глава ОВА.

Він уточнив, що з переліку руйнувань - знищений приватний будинок і ще  11 пошкоджених.

"Потрощені 3 господарські споруди та 40 сонячних панелей. Зачепило лінії електропередач і газогони. Повсюди минулося без постраждалих, - додав Ганжа.

 Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровщини (Дніпропетровська ОВА)

Обстріли Дніпропетровщини

Нагадаємо, днями у Дніпрі під час чергової ворожої атаки було зафіксовано влучання у житловий сектор. У багатоповерхівці горіли дві квартири.

Зазначимо, що у січні 2026 року російські війська посилили обстріли Дніпра, цілячись у критичну та цивільну інфраструктуру. Страждає від ворожих обстрілів і область, внаслідок чого було зафіксовано поранення серед цивільних та загиблих.

НікопольВійна в Україні