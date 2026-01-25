Багатоквартирний будинок постраждав від артилерії росіян у Нікополі: ОВА показала кадри

Обстріли Дніпропетровщини

Нагадаємо, днями у Дніпрі під час чергової ворожої атаки було зафіксовано влучання у житловий сектор. У багатоповерхівці горіли дві квартири.

Зазначимо, що у січні 2026 року російські війська посилили обстріли Дніпра, цілячись у критичну та цивільну інфраструктуру. Страждає від ворожих обстрілів і область, внаслідок чого було зафіксовано поранення серед цивільних та загиблих.