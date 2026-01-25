Многоквартирный дом пострадал от артиллерии россиян в Никополе: ОВА показала кадры

Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, на днях в Днепре во время очередной вражеской атаки было зафиксировано попадание в жилой сектор. В многоэтажке горели две квартиры.

Отметим, что в январе 2026 года российские войска усилили обстрелы Днепра, целясь в критическую и гражданскую инфраструктуру. Страдает от вражеских обстрелов и область, в результате чего были зафиксированы ранения среди гражданских и погибших.