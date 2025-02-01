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У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики

Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Україні оголошено масштабну тривогу. Є загроза атак території країни балістичними ракетами з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога.

Станом на 5:30 мапа повітряних тривог України виглядала так:

 

Атаки Росії

В ніч на 1 лютого російські терористи обстрілюють Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Зокрема, агресор запустив ударні БпЛА по Запоріжжю. Дрони пошкодили приватні будинки, навчальний заклад, а також енергетичну інфраструктуру.

Загалом, місто атакували 18 дронів-камікадзе. Подачу електроенергії 400 знеструмленим раніше абонентам уже відновлено.

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