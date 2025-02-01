У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики

Атаки Росії

В ніч на 1 лютого російські терористи обстрілюють Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Зокрема, агресор запустив ударні БпЛА по Запоріжжю. Дрони пошкодили приватні будинки, навчальний заклад, а також енергетичну інфраструктуру.

Загалом, місто атакували 18 дронів-камікадзе. Подачу електроенергії 400 знеструмленим раніше абонентам уже відновлено.

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