Во многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Атаки России

В ночь на 1 февраля российские террористы обстреливают Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В частности, агрессор запустил ударные БпЛА по Запорожью. Дроны повредили частные дома, учебное заведение, а также энергетическую инфраструктуру.

В целом, город атаковали 18 дронов-камикадзе. Подача электроэнергии восстановлена 400 обесточенным ранее абонентам.

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