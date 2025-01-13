Багато техніки й понад 1500 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

За останню добу з 12 на 13 січня, російські військові втратили на фронті 1510 солдатів, 2 системи протиповітряної оборони і 183 безпілотних літальних апарати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни прорвалися на північ Сумської області й активно штурмують на чотирьох напрямках на сході.
Американські ЗМІ не виключають, що Україна може здобути перевагу над окупантами у використанні танків.
Тим часом ЗСУ почали використовувати нову тактику зниження боєздатності росіян на лінії фронту.
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