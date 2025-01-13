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Много техники и более 1500 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Фото: за сутки россияне потеряли на фронте большое количество техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 12 на 13 января, российские военные потеряли на фронте 1510 солдат, 2 системы противовоздушной обороны и 183 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 809 760 (+1510) человек ликвидировано;
  • танков - 9764 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 315 (+26) ед;
  • артиллерийских систем - 21 876 (+37) ед;
  • РСЗО - 1261 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1044 (+2) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 204 (+183) ед;
  • крылатых ракет - 3018 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33 708 (+110) ед;
  • специальной техники - 3695 (+1) ед.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), россияне прорвались на север Сумской области и активно штурмуют на четырех направлениях на востоке.

Американские СМИ не исключают, что Украина может получить преимущество над оккупантами в использовании танков.

Тем временем ВСУ начали использовать новую тактику снижения боеспособности россиян на линии фронта.

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Война в Украине