Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Багато техніки і близько 800 солдатів: у Генштабі оновили статистику втрат РФ

Фото: армія росіян втратила дуже багато техніки за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 2 на 3 вересня, російські загарбники втратили на фронті 780 солдатів і 165 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 084 570 (+780) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 157 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 237 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 32 342 (+41) од.;
  • РСЗВ - 1477 од.;
  • засоби ППО - 1213 од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 55 784 (+338) од.;
  • крилатих ракет - 3664 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 60 600 (+112) од.;
  • спеціальної техніки - 3956 (+4) од.

Масований обстріл РФ

В ніч на 3 вересня армія російських загарбників вчинили комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну.

Напередодні ввечері ворог запустив по країні велику кількість "Шахедів".

Ближче до ранку РФ запустила крилаті ракети різних типів, зокрема "Калібр".

Детальніше про наслідки нічного обстрілу росіян - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

