Багато техніки і близько 800 солдатів: у Генштабі оновили статистику втрат РФ

За останню добу з 2 на 3 вересня, російські загарбники втратили на фронті 780 солдатів і 165 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
В ніч на 3 вересня армія російських загарбників вчинили комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну.
Напередодні ввечері ворог запустив по країні велику кількість "Шахедів".
Ближче до ранку РФ запустила крилаті ракети різних типів, зокрема "Калібр".
