Много техники и около 800 солдат: в Генштабе обновили статистику потерь РФ

За последние сутки со 2 на 3 сентября, российские захватчики потеряли на фронте 780 солдат и 165 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
В ночь на 3 сентября армия российских захватчиков осуществила комбинированную ракетно-дроновую атаку на Украину.
Накануне вечером враг запустил по стране большое количество "Шахедов".
Ближе к утру РФ запустила крылатые ракеты различных типов, в частности "Калибр".
Подробнее о последствиях ночного обстрела россиян - читайте в авторском материале РБК-Украина.