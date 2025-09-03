RU

Много техники и около 800 солдат: в Генштабе обновили статистику потерь РФ

Фото: армия россиян потеряла очень много техники за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки со 2 на 3 сентября, российские захватчики потеряли на фронте 780 солдат и 165 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 084 570 (+780) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 157 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 237 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 32 342 (+41) ед;
  • РСЗО - 1477 ед;
  • средства ПВО - 1213 ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 341 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 55 784 (+338) ед;
  • крылатых ракет - 3664 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 60 600 (+112) ед;
  • специальной техники - 3956 (+4) ед.

 

Массированный обстрел РФ

В ночь на 3 сентября армия российских захватчиков осуществила комбинированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Накануне вечером враг запустил по стране большое количество "Шахедов".

Ближе к утру РФ запустила крылатые ракеты различных типов, в частности "Калибр".

Подробнее о последствиях ночного обстрела россиян - читайте в авторском материале РБК-Украина.

