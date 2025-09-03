Много техники и около 800 солдат: в Генштабе обновили статистику потерь РФ

Фото: армия россиян потеряла очень много техники за сутки (Getty Images)

За последние сутки со 2 на 3 сентября, российские захватчики потеряли на фронте 780 солдат и 165 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.