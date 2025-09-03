Много техники и около 800 солдат: в Генштабе обновили статистику потерь РФ
Фото: армия россиян потеряла очень много техники за сутки (Getty Images)
За последние сутки со 2 на 3 сентября, российские захватчики потеряли на фронте 780 солдат и 165 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 084 570 (+780) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 157 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 237 (+4) ед;
- артиллерийских систем - 32 342 (+41) ед;
- РСЗО - 1477 ед;
- средства ПВО - 1213 ед;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 341 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 55 784 (+338) ед;
- крылатых ракет - 3664 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 60 600 (+112) ед;
- специальной техники - 3956 (+4) ед.
Массированный обстрел РФ
В ночь на 3 сентября армия российских захватчиков осуществила комбинированную ракетно-дроновую атаку на Украину.
Накануне вечером враг запустил по стране большое количество "Шахедов".
Ближе к утру РФ запустила крылатые ракеты различных типов, в частности "Калибр".
