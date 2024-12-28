Багато техніки і близько 1700 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ
За останню добу з 27 на 28 грудня, армія Росії втратила на війні в Україні 1690 солдатів, 19 бойових броньованих машин і 66 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 784 200 (+1690) осіб ліквідовано;
- танків - 9651 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 19 970 (+19) од.;
- артилерійських систем - 21 408 (+29) од.;
- РСЗВ - 1256 од.;
- засоби ППО - 1032 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 013 (+14) од.;
- крилатих ракет - 3003 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 32 328 (+66) од.;
- спеціальної техніки - 3668 од.
Ситуація на фронті та російські обстріли
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просуваються біля Торецька, Великої Новосілки, а також на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.
Тим часом в окупованих районах Херсонської області масово дезертирують російські військовослужбовці. Проти них уже використовують загороджувальні загони.
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