Багато техніки і близько 1700 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

За останню добу з 27 на 28 грудня, армія Росії втратила на війні в Україні 1690 солдатів, 19 бойових броньованих машин і 66 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та російські обстріли

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просуваються біля Торецька, Великої Новосілки, а також на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.

Тим часом в окупованих районах Херсонської області масово дезертирують російські військовослужбовці. Проти них уже використовують загороджувальні загони.

Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Внаслідок падіння БпЛА у Миколаєві загорівся дах багатоповерхового будинку.

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