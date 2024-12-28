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Багато техніки і близько 1700 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Субота 28 грудня 2024 08:00
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Багато техніки і близько 1700 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ Фото: росіяни масово втрачають особовий склад на війні в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 27 на 28 грудня, армія Росії втратила на війні в Україні 1690 солдатів, 19 бойових броньованих машин і 66 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 784 200 (+1690) осіб ліквідовано;
  • танків - 9651 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 970 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 21 408 (+29) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1032 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 013 (+14) од.;
  • крилатих ракет - 3003 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 32 328 (+66) од.;
  • спеціальної техніки - 3668 од.

Багато техніки і близько 1700 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Ситуація на фронті та російські обстріли

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просуваються біля Торецька, Великої Новосілки, а також на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.

Тим часом в окупованих районах Херсонської області масово дезертирують російські військовослужбовці. Проти них уже використовують загороджувальні загони.

Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Внаслідок падіння БпЛА у Миколаєві загорівся дах багатоповерхового будинку.

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