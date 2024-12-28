Много техники и около 1700 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
За последние сутки с 27 на 28 декабря, армия России потеряла на войне в Украине 1690 солдат, 19 боевых бронированных машин и 66 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 784 200 (+1690) человек ликвидировано;
- танков - 9651 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 19 970 (+19) ед.;
- артиллерийских систем - 21 408 (+29) ед.;
- РСЗО - 1256 ед.;
- средства ПВО - 1032 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 013 (+14) ед.;
- крылатых ракет - 3003 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 32 328 (+66) ед.;
- специальной техники - 3668 ед.
Ситуация на фронте и российские обстрелы
По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвигаются возле Торецка, Великой Новоселки, а также на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.
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