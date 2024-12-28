Много техники и около 1700 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

За последние сутки с 27 на 28 декабря, армия России потеряла на войне в Украине 1690 солдат, 19 боевых бронированных машин и 66 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и российские обстрелы

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвигаются возле Торецка, Великой Новоселки, а также на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

Тем временем в оккупированных районах Херсонской области массово дезертируют российские военнослужащие. Против них уже используют заградительные отряды.

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В результате падения БпЛА в Николаеве загорелась крыша многоэтажного дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.