ua en ru
Сб, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Много техники и около 1700 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Суббота 28 декабря 2024 08:00
UA EN RU
Много техники и около 1700 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ Фото: россияне массово теряют личный состав на войне в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 27 на 28 декабря, армия России потеряла на войне в Украине 1690 солдат, 19 боевых бронированных машин и 66 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 784 200 (+1690) человек ликвидировано;
  • танков - 9651 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19 970 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем - 21 408 (+29) ед.;
  • РСЗО - 1256 ед.;
  • средства ПВО - 1032 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 013 (+14) ед.;
  • крылатых ракет - 3003 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 328 (+66) ед.;
  • специальной техники - 3668 ед.

Много техники и около 1700 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Ситуация на фронте и российские обстрелы

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвигаются возле Торецка, Великой Новоселки, а также на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

Тем временем в оккупированных районах Херсонской области массово дезертируют российские военнослужащие. Против них уже используют заградительные отряды.

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В результате падения БпЛА в Николаеве загорелась крыша многоэтажного дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Россияне используют новую тактику обстрелов энергетики Украины
Россияне используют новую тактику обстрелов энергетики Украины
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта