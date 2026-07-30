Багато регіонів не готові до зими: Зеленський скликає РНБО щодо планів стійкості

За словами глави держави, в багатьох областях досі не виконано частину того, що передбачають плани стійкості. Кожен регіон має надолужити цю роботу.

Президент провів робочу зустріч із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколою Калашником.

Учасники окремо обговорювали ситуацію на залізниці через російські удари та проблеми з логістикою.

Особливо гостра ситуація в Одесі через постійний російський терор. Для посилення спроможностей логістики готуються рішення, які поки залишаються непублічними.

Президент також доручив залучити більше сил до захисних робіт у прифронтових та прикордонних громадах - на дорогах та об'єктах інфраструктури. Він подякував прем'єру за ґрунтовний підхід до цих питань і наголосив, що потрібні результати.