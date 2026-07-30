Зупинка портів Одеси: як проблеми з контейнерами вдарять по цінах та експорту

Пауза у роботі контейнерних терміналів у портах Великої Одеси загрожує зростанням цін на імпортні товари та збитками для українських експортерів.

Про це йдеться у матеріалі журналіста РБК-Україна Романа Кота "Залягти на дно в Одесі. Чому зупинилися порти і якими будуть наслідки для України" .

Через безпекові ризики міжнародні контейнерні лінії тимчасово скасовують судозаходи до українських портів. Для пересічних громадян це означає потенційне здорожчання багатьох товарів. Саме в контейнерах до України потрапляють:

побутова техніка та електроніка;

автозапчастини;

промислове обладнання.

Будь-яке ускладнення логістики створює додаткові витрати для перевізників, що в результаті тисне на кінцеві споживчі ціни.

Удар по експорту та рішення світових гігантів

Рішення міжнародних компаній перенаправити судна б'є і по вітчизняному бізнесу. Під ударом опинився експорт готової продукції - від соняшникової олії та продуктів харчування до меблів.

Зокрема, такі світові лідери морських перевезень, як Maersk та CMA CGM, тимчасово згорнули судозаходи до Великої Одеси та перенаправили свої вантажі до румунської Констанци.

"Йдеться про тисячі контейнерів, які очікували на відвантаження або прибуття, додаткове зберігання, переадресацію, зміну букінгів і маршрутів", - зазначає президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

Швидко відновити роботу не вдасться

За словами експерта, контейнерні лінії працюють за суворим розкладом, тому через невизначеність швидко переводять судна на інші напрямки. Навіть після стабілізації безпекової ситуації повернення до норми вимагатиме тривалого часу.

"Якщо безпекова ситуація стабілізується, сервіси можна повернути протягом кількох тижнів. Але репозиціонування порожніх контейнерів, повернення тоннажу і відновлення балансу обладнання можуть спричинити підвищену собівартість ще протягом місяців", - підсумував Берестенко.