Многие регионы не готовы к зиме: Зеленский созывает СНБО по планам стойкости

По словам главы государства, во многих областях до сих пор не выполнена часть предусматривающих планы стойкости. Каждый регион должен наверстать эту работу.

Президент провел рабочую встречу с премьер-министром Сергеем Корецким и министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николаем Калашником.

Участники отдельно обсуждали ситуацию на железной дороге из-за российских ударов и проблем с логистикой.

Особенно острая ситуация в Одессе из-за постоянного российского террора. Для усиления способностей логистики готовятся решения, пока остаются непубличными.

Президент также поручил привлечь больше сил к защитным работам в прифронтовых и приграничных общинах – на дорогах и объектах инфраструктуры. Он поблагодарил премьера за основательный подход к этим вопросам и подчеркнул, что нужны результаты.