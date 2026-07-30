Многие регионы не готовы к зиме: Зеленский созывает СНБО по планам стойкости

Во многих областях до сих пор не сделано предусматривающее планы стойкости. Этот вопрос будет вынесен на заседание СНБО уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского .
По словам главы государства, во многих областях до сих пор не выполнена часть предусматривающих планы стойкости. Каждый регион должен наверстать эту работу.
Президент провел рабочую встречу с премьер-министром Сергеем Корецким и министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николаем Калашником.
Участники отдельно обсуждали ситуацию на железной дороге из-за российских ударов и проблем с логистикой.
Особенно острая ситуация в Одессе из-за постоянного российского террора. Для усиления способностей логистики готовятся решения, пока остаются непубличными.
Президент также поручил привлечь больше сил к защитным работам в прифронтовых и приграничных общинах – на дорогах и объектах инфраструктуры. Он поблагодарил премьера за основательный подход к этим вопросам и подчеркнул, что нужны результаты.
Напомним, в конце июля премьер Сергей Корецкий установил дедлайн ответственным ведомствам из-за неудовлетворительного выполнения планов стойкости.
По данным РБК-Украина, в среднем планы стойкости регионов выполнены всего на 40%. Лучшие темпы демонстрируют Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Черкасская области, среди аутсайдеров – Львовская, Ивано-Франковская и Киев.
Что касается логистики – из-за постоянных российских ударов работа портов Большой Одессы заблокирована , экспортные и импортные перевозки переориентируют на альтернативные маршруты.