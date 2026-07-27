Корецький незадоволений "планами стійкості", міністерства отримали тиждень

Уряд вимагає від міністерств та служб термінового звіту через незадовільне виконання планів стійкості. До кінця тижня очільники відомств мають надати реальну картину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

До кінця поточного тижня відповідальні відомства повинні надати чіткий звіт по кожному напрямку. Зокрема, Корецький очікує отримати інформацію про те, що зроблено, де найбільші ризики і які напрямки потребують негайного посилення.

"Критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення. Контроль над виконанням планів буде постійно", - підкреслив прем'єр.

За його словами, наступним кроком стане розширене засідання уряду за участю керівників обласних військових адміністрацій та голів державних компаній.

Нагадаємо, плани стійкості регіонів наразі виконані в середньому на 40%. Найкращі темпи демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області, а серед аутсайдерів - Львівська, Івано-Франківська області та Київ.

Зазначимо, нещодавно український президент Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" для тих областей, які відстають у підготовчій роботі по реалізації планів стійкості.