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Корецький незадоволений "планами стійкості", міністерства отримали тиждень

18:38 27.07.2026 Пн
2 хв
Прем'єр підкреслив, що контроль над виконанням "буде постійним"
aimg Валерій Ульяненко
Корецький незадоволений "планами стійкості", міністерства отримали тиждень Фото: Сергій Корецький (facebook.com_zelenskyy.official)
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Уряд вимагає від міністерств та служб термінового звіту через незадовільне виконання планів стійкості. До кінця тижня очільники відомств мають надати реальну картину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

До кінця поточного тижня відповідальні відомства повинні надати чіткий звіт по кожному напрямку. Зокрема, Корецький очікує отримати інформацію про те, що зроблено, де найбільші ризики і які напрямки потребують негайного посилення.

"Критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення. Контроль над виконанням планів буде постійно", - підкреслив прем'єр.

За його словами, наступним кроком стане розширене засідання уряду за участю керівників обласних військових адміністрацій та голів державних компаній.

Нагадаємо, плани стійкості регіонів наразі виконані в середньому на 40%. Найкращі темпи демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області, а серед аутсайдерів - Львівська, Івано-Франківська області та Київ.

Зазначимо, нещодавно український президент Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" для тих областей, які відстають у підготовчій роботі по реалізації планів стійкості.

РБК-Україна також писало, що Чернігівська область готується до майбутнього опалювального сезону. Її жителям потрібно бути готовими до найскладнішого розвитку подій.

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