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Багато регіонів не готові до зими: Зеленський скликає РНБО щодо планів стійкості

20:51 30.07.2026 Чт
2 хв
Стан підготовки регіонів до зими стане окремим питанням на найвищому рівні
aimg Валерія Абабіна
Багато регіонів не готові до зими: Зеленський скликає РНБО щодо планів стійкості Фото: Президент України Володимир Зеленський (Зеленський facebook.com zelenskyy.official)
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У багатьох областях досі не зроблено того, що передбачають плани стійкості. Це питання винесуть на засідання РНБО вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, в багатьох областях досі не виконано частину того, що передбачають плани стійкості. Кожен регіон має надолужити цю роботу.

Президент провів робочу зустріч із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколою Калашником.

Учасники окремо обговорювали ситуацію на залізниці через російські удари та проблеми з логістикою.

Особливо гостра ситуація в Одесі через постійний російський терор. Для посилення спроможностей логістики готуються рішення, які поки залишаються непублічними.

Президент також доручив залучити більше сил до захисних робіт у прифронтових та прикордонних громадах - на дорогах та об'єктах інфраструктури. Він подякував прем'єру за ґрунтовний підхід до цих питань і наголосив, що потрібні результати.

Нагадаємо, наприкінці липня прем'єр Сергій Корецький встановив дедлайн відповідальним відомствам через незадовільне виконання планів стійкості.

За даними РБК-Україна, у середньому плани стійкості регіонів виконано лише на 40%. Найкращі темпи демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області, серед аутсайдерів - Львівська, Івано-Франківська області та Київ.

Що стосується логістики - через постійні російські удари робота портів Великої Одеси заблокована, експортні та імпортні перевезення переорієнтовують на альтернативні маршрути.

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