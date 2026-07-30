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Многие регионы не готовы к зиме: Зеленский созывает СНБО по планам стойкости

20:51 30.07.2026 Чт
2 мин
Состояние подготовки регионов к зиме станет отдельным вопросом на самом высоком уровне
aimg Валерия Абабина
Многие регионы не готовы к зиме: Зеленский созывает СНБО по планам стойкости Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Зеленский facebook.com zelenskyy.official)
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Во многих областях до сих пор не сделано предусматривающее планы стойкости. Этот вопрос будет вынесен на заседание СНБО уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского .

По словам главы государства, во многих областях до сих пор не выполнена часть предусматривающих планы стойкости. Каждый регион должен наверстать эту работу.

Президент провел рабочую встречу с премьер-министром Сергеем Корецким и министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николаем Калашником.

Участники отдельно обсуждали ситуацию на железной дороге из-за российских ударов и проблем с логистикой.

Особенно острая ситуация в Одессе из-за постоянного российского террора. Для усиления способностей логистики готовятся решения, пока остаются непубличными.

Президент также поручил привлечь больше сил к защитным работам в прифронтовых и приграничных общинах – на дорогах и объектах инфраструктуры. Он поблагодарил премьера за основательный подход к этим вопросам и подчеркнул, что нужны результаты.

Напомним, в конце июля премьер Сергей Корецкий установил дедлайн ответственным ведомствам из-за неудовлетворительного выполнения планов стойкости.

По данным РБК-Украина, в среднем планы стойкости регионов выполнены всего на 40%. Лучшие темпы демонстрируют Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Черкасская области, среди аутсайдеров – Львовская, Ивано-Франковская и Киев.

Что касается логистики – из-за постоянных российских ударов работа портов Большой Одессы заблокирована , экспортные и импортные перевозки переориентируют на альтернативные маршруты.

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