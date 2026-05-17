Багато освітніх програм в Україні кращі за іноземні, - ректорка Львівської політехніки

Українські університети вже конкурують із західними вишами, а багато освітніх програм в Україні не лише не поступаються іноземним, а інколи навіть перевершують їх.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила ректорка Національного університету "Львівська політехніка " Наталія Шаховська .

Головне: Конкурентоспроможність: За словами Наталії Шаховської, Україна є частиною глобального ринку, де наші університети успішно конкурують із західними вишами.

Якість навчання: Українські програми часто демонструють кращі результати завдяки великій кількості практичних завдань та прямій комунікації студентів із бізнесом.

Слабкі сторони: Головною проблемою залишається застаріла інфраструктура, яка поступається навіть середнім закордонним університетам.

Географія вступників: Через безпекову ситуацію у "Львівській політехніці" зросла частка студентів із центральних та східних областей, особливо на технічних напрямках.

Перевага офлайну: Можливість очного навчання у Львові є критично важливою для якісної інженерної освіти та залучення вступників.

Майбутній розвиток: Ректорка переконана, що після війни Україна стане майданчиком для розвитку найсучасніших світових технологій.

Важливість просвіти: Необхідно доносити до батьків та абітурієнтів реальні переваги української освіти, щоб зменшити відтік талантів за кордон.

За словами ректорки, виїзд студентів за кордон впливає на систему вищої освіти, хоча така тенденція існувала і раніше. Водночас останніми роками вона стала значно помітнішою.

"Українські університети вже фактично конкурують із західними, адже країна є частиною глобального ринку освітніх послуг", - зазначила Шаховська.

У чому перевага української освіти

Ректорка Львівської політехніки визнала, що слабшим місцем українських університетів залишається інфраструктура, яка часто поступається навіть не найпотужнішим закордонним вишам. Однак, за її словами, за рівнем освітніх послуг і підходами до навчання українські програми часто демонструють кращі результати.



Наталія Шаховська про освітні програми в Україні (інфографика РБК-Україна)

"Студенти постійно виконують практичні завдання, активно комунікують із бізнесом і отримують якісну підготовку", - пояснила вона.

Шаховська наголосила, що важливо проводити просвітницьку роботу зі вступниками та їхніми батьками, демонструючи переваги навчання в Україні.

Вона також висловила переконання, що після завершення війни багато передових технологій розвиватимуться саме в Україні.

Як змінилася географія студентів

За словами ректорки, за час повномасштабної війни у Львівській політехніці змінилася географія студентства. Зокрема, зросла кількість студентів із центральних та східних областей України, хоча ситуація залежить від спеціальності.

Особливо помітною ця тенденція стала на технічних напрямках.

"Це частково пояснюється можливістю навчатися офлайн, а це є критично важливим для інженерної освіти", - зазначила Шаховська.

Водночас на окремих спеціальностях, як і раніше, переважають вступники із західних регіонів України.