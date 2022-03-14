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Багамы присоединились к санкциям против России и Беларуси

Автор: Роман Мирончук

Багамские острова останавливают все финансовые операции с российскими и белорусскими учреждениями, которые попали под санкции из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центрального банка Багамских островов.

Организациям, которые имеют лицензию или разрешение на деятельность на Багамах или в пределах Багамских островов, предписано не участвовать в операциях с попавшими под санкции физлицами, юрлицами или предприятиями, которые связаны с Россией и Республикой Беларусь.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать усиливать давление на Россию. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Китай о последствиях в случае помощи России обойти санкции.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел онлайн-встречу с министрами стран Европы, на которой обсудил новые санкции против России, восстановление Украины, вопросы логистики гуманитарных грузов и эвакуации мирного населения из опасных регионов нашей страны.

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