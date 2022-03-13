Кубраков призывает страны Европы к ужесточению транспортных санкций против России

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел онлайн-встречу с министрами стран Европы, где обсудил новые санкции против России, восстановление Украины, вопросы логистики гуманитарных грузов и эвакуации мирного населения из опасных регионов нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кубракова в Telegram -канале.

"Вчера принял участие в многосторонней онлайн-встрече министров Польши, Австрии, Чехии, Франции Германии и Украины, а также комиссара ЕС по транспорту. Благодарю министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика за организацию этого события. На время к нам также присоединился президент Украины Владимир Зеленский", - пишет он.

Так, одной из основных тем встречи стало обсуждение новых транспортных санкций против РФ. Министр отметил важность перекрытия доступа для российского и белорусского автотранспорта к дорожной системе ЕС.

"В частности, мы ожидаем отказа от выдачи разрешений на международные грузовые перевозки для перевозчиков оккупанта и его союзников. Нужно обеспечить торговую блокаду России", - подчеркнул Кубраков.

Отдельно министр рассказал об обеспечении эвакуации населения, что явилось одним из приоритетных направлений работы министерства с начала войны.

"Укрзализныця эвакуировала уже более 2 млн человек, больше всего из Киева и Харькова. Из них почти 250 тысяч - эвакуировали за границу, а именно в Польшу, Румынию, Венгрию, Молдову, Германию, Словакию и т.д.", - рассказал он.

Также Кубраков выразил благодарность странам Европы, поддержавшим наших переселенцев и предоставившим льготы для проживания и передвижения по территории ЕС.

Кроме того, обсудили и вопросы логистики гуманитарных грузов по Украине. По словам Кубракова, только "Укрзализныцей" за первые 10 дней марта удалось доставить в пострадавшие регионы почти 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. В разы больше помощи транспортируется грузовиками.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что введение рядом европейских стран безразрешительного проезда для гуманитарного транспорта стало значительной поддержкой.

Также во время обсуждения Кубраков призвал партнеров приобщаться к восстановлению Украины, понесшей от войны лишь прямых убытков на миллиарды долларов.

"И еще раз напомнил, что каждый шаг по поддержке нашей страны - это еще один последовательный шаг к общей победе Европы над агрессором", - резюмировал министр.