"Бабусин" засіб від плодових мушок. Вам потрібен лише один продукт

Плодові мушки є лихом для багатьох домівок, особливо влітку та восени. Їх приваблює запах ферментованих фруктів та овочів, тому їхня присутність може бути не лише неприємною, а й шкідливою.

РБК-Україна з посиланням на Onet розповідає про простий, природний спосіб боротьби з цими комахами.

Який старий спосіб від мушок вам допоможе?

Варто переглянути старі методи та повернутися до забутих засобів наших бабусь. Вони виявляються напрочуд ефективними, водночас натуральними та безпечними. Ви можете позбутися плодових мушок на кухні без хімікатів.

Плодові мушки можуть прискорити псування продуктів, оскільки самки відкладають яйця на поверхні фруктів, а личинки живляться речовиною, що ферментується. Крім того, ці комахи можуть переносити бактерії та інші мікроорганізми, які можуть бути шкідливими для здоров'я людей і домашніх тварин. Тому їхня присутність на кухні є не лише питанням естетики, а й гігієни.

Яблучний оцет, завдяки вмісту оцтової кислоти, приваблює плодових мушок своїм інтенсивним ароматом, який нагадує їм бродіння фруктів. Водночас його липка консистенція допомогає їх легко ловити.

Важливо, що яблучний оцет нетоксичний, екологічно чистий та безпечний у використанні, що робить його ідеальним рішенням для боротьби з плодовими мушками вдома.

Як зробити пастку з яблучного оцту?

Щоб створити ефективну пастку, вам знадобиться лише невелика ємність, така як банка або миска. Налийте в неї приблизно 1/4 склянки яблучного оцту та додайте краплю рідини для миття посуду, щоб збільшити в'язкість.

Потім накрийте ємність харчовою плівкою, закріпіть її гумкою та проткніть кілька маленьких отворів зубочисткою. Мухи залетять, але не зможуть вибратися.

Рекомендується розмістити пастку в місцях, де плодові мушки найчастіше з'являються, наприклад, біля сміттєвого кошика, вази з фруктами або раковини. Не забувайте регулярно міняти вміст пастки, оскільки яблучний оцет втрачає свої привабливі властивості через кілька днів.

Як запобігти появі плодових мушок?

Щоб зменшити кількість плодових мушок, важливо підтримувати чистоту на кухні. Зберігайте фрукти та овочі в холодильнику або в герметичних контейнерах, регулярно спорожняйте сміттєві баки та не залишайте зіпсовані продукти на стільницях. Це зменшить ризик їхньої появи в майбутньому.