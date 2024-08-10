Чи можна їсти фрукти та овочі, на які сідали оси? Дізнайтеся всю правду

Українці зазвичай купують свіжі фрукти на ринках чи в кіосках на вулиці. Дуже часто там на продукти сідають оси.

Чи можна вживати такі фрукти, якщо на них сіла комаха, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Чи можна їсти їжу, на якій сиділа оса?

Оси - небезпечні комахи, але загроза полягає не лише в їх отруті, яку вони впорскують через жало. Річ у тому, що вони також можуть переносити хвороботворні бактерії. Споживання їжі, на яку потрапила ця комаха, не повинна мати таких наслідків, на відміну від продуктів, які їли оси. Так що краще цього не робити.

Оси харчуються продуктами рослинного походження, такими як свіжі та гнилі фрукти, а також продуктами тваринного походження, падаллю.

Не уникають ці комахи каналізації та сміттєвих звалищ, які кишать бактеріями. Таким чином вони можуть переносити в їжу такі патогени, як сальмонела або кишкова паличка, викликаючи харчове отруєння та гастроентерит.

Якщо плід погризли оси, ви можете відрізати шматочок, але людям з ослабленим травленням або імунною системою краще не їсти його.

Слід також пам’ятати, що ці комахи часто вгризаються в м’якоть плоду, через що їх важко побачити.

Це може призвести до укусу язика, губ, ротової порожнини або горла. Це одна з найнебезпечніших ситуацій навіть для людини, яка не має алергії на осину отруту.

Це може призвести до набряку, що унеможливлює дихання. Однак у алергіків може виникнути навіть анафілактичний шок. Однак це не єдині загрози, пов’язані з бактеріями, якими можуть заразитися оси.

Які хвороби переносять оси?

Ризик захворювання від ос може бути пов'язаний з укусами цих комах. На відміну від бджіл, оси (і шершні) часто переносять хвороботворні бактерії через своє жало. Це типові мікроби, пов’язані з поганою санітарією.

Ці патогенні бактерії включають фекальні збудники, включаючи: ентерококи (такі як Enterococcus faecalis і E. faecium), ентеробактерії, такі як Eschericha coli, а також бацили Proteus mirabilis, що викликають, серед іншого інфекції сечовивідних шляхів.

Можливе також зараження іншими умовно-патогенними бактеріями видів Enterobacter і Klebsiella. Вони викликають захворювання у людей з ослабленим імунітетом і, як відомо, стійкі до багатьох антибіотиків.

Існує ще одна загроза при укусі оси - зараження правцевими бактеріями. Це може виникнути навіть за відсутності сильної реакції після такого випадку. Тому людям, які тривалий час не робили таке щеплення, варто зробити це в якості профілактики. Профілактичні дози вакцини проти правця рекомендовані кожні 10 років.