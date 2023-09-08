Бабине літо ще тримається, але є одне "але". Синоптик розповіла про погоду на вихідні

В Україні на вихідних продовжуватиме вирувати бабине літо, яке тримається завдяки антициклону Оlenka . Правда, вночі вже буде досить прохолодно, до +5 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика "Укргідрометцентру" Діани Кривобок.

"Україна перебуватиме під впливом антициклону. Погода переважно без опадів, а температура істотно не зміниться", - зазначила вона.

Як додала синоптик, важливо, що опади, завдяки все тому ж антициклону, не очікуються протягом наступних трьох діб. При цьому вітер буде змінювати напрямки, але якихось "рекордних" показників очікувати не варто.

Температура повітря буде наступною:

вночі +5-11°, на узбережжі морів, 10-11 вересня і в західних областях 12-16°;

вдень +19-25°, на Одещині та крайньому заході країни до +28°,

9 вересня у східних та північно-східних областях +14-19°.

Погода в Україні

Бабине літо, яке триватиме в Україні до 10 вересня, поки рятує ситуацію, дозволяючи осені "розгулятися" поки що лише вночі. Водночас перші ознаки приходу осені 2023 року в Україні вже можна спостерігати вранці у вигляді туманів.

При цьому, як розповідала синоптик Наталка Діденко, тепла погода триватиме до 12-13 вересня, а перші дощі в Україні пройдуть з атмосферним фронтом 13-15 вересня.

Але синоптики заспокоюють - друга хвиля бабиного літа не за горами, після 14 жовтня. А похолодання варто чекати не раніше другої половини вересня.