ua en ru
Пт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бабине літо ще тримається, але є одне "але". Синоптик розповіла про погоду на вихідні

Україна, П'ятниця 08 вересня 2023 16:24
UA EN RU
Бабине літо ще тримається, але є одне "але". Синоптик розповіла про погоду на вихідні Фото: синоптик дала прогноз на вихідні 9-10 вересня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні на вихідних продовжуватиме вирувати бабине літо, яке тримається завдяки антициклону Оlenka. Правда, вночі вже буде досить прохолодно, до +5 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика "Укргідрометцентру" Діани Кривобок.

"Україна перебуватиме під впливом антициклону. Погода переважно без опадів, а температура істотно не зміниться", - зазначила вона.

Як додала синоптик, важливо, що опади, завдяки все тому ж антициклону, не очікуються протягом наступних трьох діб. При цьому вітер буде змінювати напрямки, але якихось "рекордних" показників очікувати не варто.

Температура повітря буде наступною:

  • вночі +5-11°, на узбережжі морів, 10-11 вересня і в західних областях 12-16°;
  • вдень +19-25°, на Одещині та крайньому заході країни до +28°,
  • 9 вересня у східних та північно-східних областях +14-19°.

Погода в Україні

Бабине літо, яке триватиме в Україні до 10 вересня, поки рятує ситуацію, дозволяючи осені "розгулятися" поки що лише вночі. Водночас перші ознаки приходу осені 2023 року в Україні вже можна спостерігати вранці у вигляді туманів.

При цьому, як розповідала синоптик Наталка Діденко, тепла погода триватиме до 12-13 вересня, а перші дощі в Україні пройдуть з атмосферним фронтом 13-15 вересня.

Але синоптики заспокоюють - друга хвиля бабиного літа не за горами, після 14 жовтня. А похолодання варто чекати не раніше другої половини вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає