Бабине літо ще тримається, але є одне "але". Синоптик розповіла про погоду на вихідні
В Україні на вихідних продовжуватиме вирувати бабине літо, яке тримається завдяки антициклону Оlenka. Правда, вночі вже буде досить прохолодно, до +5 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика "Укргідрометцентру" Діани Кривобок.
"Україна перебуватиме під впливом антициклону. Погода переважно без опадів, а температура істотно не зміниться", - зазначила вона.
Як додала синоптик, важливо, що опади, завдяки все тому ж антициклону, не очікуються протягом наступних трьох діб. При цьому вітер буде змінювати напрямки, але якихось "рекордних" показників очікувати не варто.
Температура повітря буде наступною:
- вночі +5-11°, на узбережжі морів, 10-11 вересня і в західних областях 12-16°;
- вдень +19-25°, на Одещині та крайньому заході країни до +28°,
- 9 вересня у східних та північно-східних областях +14-19°.
Погода в Україні
Бабине літо, яке триватиме в Україні до 10 вересня, поки рятує ситуацію, дозволяючи осені "розгулятися" поки що лише вночі. Водночас перші ознаки приходу осені 2023 року в Україні вже можна спостерігати вранці у вигляді туманів.
При цьому, як розповідала синоптик Наталка Діденко, тепла погода триватиме до 12-13 вересня, а перші дощі в Україні пройдуть з атмосферним фронтом 13-15 вересня.
Але синоптики заспокоюють - друга хвиля бабиного літа не за горами, після 14 жовтня. А похолодання варто чекати не раніше другої половини вересня.
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