Прийде антициклон Olenka. Якою буде погода сьогодні та коли чекати бабине літо

На погоду в Україні сьогодні, 5 вересня, впливатиме антициклон Olenka. Він принесе суху погоду на всю територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Антициклон Olenka організує 5 вересня в Україні суху погоду. Дощів переважно не буде, хіба пройдуть трохи на сході та в Приазовʼї", - розповіла вона.

При цьому, за даними Діденко, температура повітря очікується "комфортною", в діапазоні - +22....+26 градусів, на півдні - до +29 градусів.

"У Києві у вівторок буде сухо, +25 градусів", - констатувала синоптик.

Коли очікувати бабине літо?

Як додала Діденко, надалі в Україні очікується бабине літо.

"Надалі в Україні - бабине літо, буде повсюди сухо, свіжо, не холодно", - описала погоду найближчими днями синоптик.

Погода у вересні 2023 в Україні

Як розповіли синоптики у вересні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму. При цьому похолодання варто чекати не раніше другої половини вересня.

Що стосується загального прогнозу на осінь 2023 в Україні, то на думку синоптиків, вона буде сухою та аномально теплою. Зокрема, порівняно з останніми десятиліттями, восени 2023 року середня температура буде вищою на 1 градус.