ua en ru
Пт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бабье лето еще держится, но есть одно "но". Синоптик рассказала о погоде на выходных

Украина, Пятница 08 сентября 2023 16:24
UA EN RU
Бабье лето еще держится, но есть одно "но". Синоптик рассказала о погоде на выходных Фото: синоптик дала прогноз на выходные 9-10 сентября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине на выходных будет продолжать бурлить бабье лето, которое держится благодаря антициклону Оlenka. Правда, ночью уже будет достаточно прохладно, до +5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика "Укргидрометцентра" Дианы Кривобок.

"Украина будет под влиянием антициклона. Погода преимущественно без осадков, а температура существенно не изменится", - отметила она.

Как добавила синоптик, важно, что осадки, благодаря все тому же антициклону, не ожидаются в течение следующих трех суток. При этом ветер будет менять направления, но каких-либо "рекордных" показателей ожидать не стоит.

Температура воздуха будет следующей:

  • ночью +5-11°, на побережье морей, 10-11 сентября и в западных областях +12-16°;
  • днем +19-25°, в Одесской области и на крайнем западе страны до +28°,
  • 9 сентября в восточных и северо-восточных областях +14-19°.

Погода в Украине

Бабье лето, которое продлится в Украине до 10 сентября, пока спасает ситуацию, разрешая осени "разгуляться" пока только ночью. В то же время первые признаки прихода осени 2023 в Украине уже можно наблюдать по утрам в виде туманов.

При этом, как рассказывала синоптик Наталка Диденко, теплая погода продлится до 12-13 сентября, а первые дожди в Украине пройдут с атмосферным фронтом 13-15 сентября.

Но синоптики успокаивают - вторая волна бабьего лета не за горами, после 14 октября. А похолодание стоит ждать не ранее второй половины сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит