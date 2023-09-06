Літо не відступає, але осінь проявиться. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Бабине літо в Україні триватиме і в четвер, 7 вересня. Щоправда, про осінь уже почнуть нагадувати тумани вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"7 вересня в Україні бабине літо триватиме. Хіба вже тумани починають красиво плавати вранці", - розповіла вона.

За словами Діденко, у четвер, 7 вересня, знову повсюди буде переважно сонячна суха повітряна маса, тому опадів не буде ніяких.

"Температура повітря впродовж дня +22....+26 градусів, на північному сході +19...+22 градусів, на півдні до +29 градусів", - зазначила Діденко.

Крім того, як додала синоптик, у Києві "четвер буде також із сонцем та свіжим комфортним повітрям", +22...+24 градуси.

Бабине літо в Україні

Раніше Наталка Діденко розповідала, що бабине літо в Україні триватиме до 10 вересня. При цьому, очевидно, цього року воно буде досить коротким. Його зумовить антициклон з українською назвою Olenka.

При цьому в Україні очікується не лише вересневе бабине літо. Друге бабине літо синоптики прогнозують уже у жовтні - після 14-го.