Бабиков может стать временным руководителем ГБР, - Соколов

Александр Бабиков до момента назначения директора Госбюро расследований может временно исполнять обязанности руководителя ведомства. Об этом сказал и.о. директора ГБР Александр Соколов в интервью "УП".

По словам Соколова, в соответствии с законом, заместители директора ГБР по очереди возглавляют ведомство в течение 60 дней. Поэтому Бабиков следующим займет этот пост, если директор Бюро до сих пор не будет назначен.

"У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора полномочия выполняют первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней. На момент, когда Венедиктову было назначено (генпрокурором - ред.), Бабиков находился в отпуске", - отметил Соколов.

Поэтому последний созвал совещание работников ГБР, собрал юристов и подписал приказ о назначении себя исполняющим обязанности на 60-дневный срок.

"Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, что я приступаю выполнять обязанности. Потому что никого нет... Заканчивается 60-дневный срок, и "адвокат дьявола" Бабиков, как вы все о нем пишете, станет и.о. директора ГБР, на 60 дней. Если не будут избраны еще друге заместители", - резюмировал Соколов.

Отметим, с конца декабря 2019 года Ирина Венедитова была и.о. директора ГБР. После назначения ее на должность генерального прокурора должность в ГБР стала вакантной. Ожидается конкурс на избрание директора ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Тогда же глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия резко раскритиковал это назначение.

Также сообщалось, что в случае назначения, на Бабикова будет возложена аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.

Добавим, что сам Бабиков возразил, что как адвокат осуществлял защиту бывшего президента Виктора Януковича.