Бабіков може стати тимчасовим керівником ДБР, - Соколов

Олександр Бабіков до моменту призначення директора Держбюро розслідувань може тимчасово виконувати обов'язки керівника відомства. Про це сказав в.о. директора ДБР Олександр Соколов в інтерв'ю "УП".

За словами Соколова, відповідно до закону, заступники директора ДБР по черзі очолюють відомство протягом 60 днів. Тому Бабіков наступним обійме цю посаду, якщо директора Бюро досі не буде призначено.

"У нас у законі написано, що у разі відсутності директора повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів. На момент, коли Венедіктову було призначено (генпрокурором - ред.), Бабіков перебував у відпустці", - зазначив Соколов.

Тому останній скликав нараду працівників ДБР, зібрав юристів та підписав наказ про призначення себе виконувачем обов'язків на 60-денний термін.

"Венедіктова вже призначена, вона не може підписувати накази. І було прийняте рішення, оскільки був цей 60-денний термін, я сам на себе підписав наказ, що я приступаю виконувати обов'язки. Бо нікого нема... Закінчується 60-денний термін, і "адвокат диявола" Бабіков, як ви всі про нього пишете, стане в.о. директора ДБР, на 60 днів. Якщо не буде обрано ще інших заступників", - резюмував Соколов.

Зазначимо, з кінця грудня 2019 року Ірина Венедитова була в.о. директора ДБР. Після призначення її на посаду генерального прокурора посада у ДБР стала вакантною. Наразі очікується конкурс на обрання директора відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Тоді ж голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія різко розкритикував це призначення.

Також повідомлялося, що в разі призначення, на Бабікова буде покладено аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає.

Додамо, що сам Бабіков заперечив, що як адвокат здійснював захист колишнього президента Віктора Януковича.