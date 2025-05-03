"Баба Яга" розгромила позиції та техніку окупантів у Харківській області (відео)

""Баба Яга" прикордонників Харківського загону виявила та знищила три автівки та три позиції окупантів", - йдеться у повідомленні.

На кадрах помітно, як дрон скидає вибухівку на позиції та автомобілі російських окупантів, після чого вони вибухають.



Дрон "Баба Яга"

Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" - це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.

Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі - спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни.

Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.