"Баба Яга" разгромила позиции и технику оккупантов в Харьковской области (видео)

""Баба Яга" пограничников Харьковского отряда обнаружила и уничтожила три машины и три позиции оккупантов", - говорится в сообщении.

На кадрах заметно, как дрон сбрасывает взрывчатку на позиции и автомобили российских оккупантов, после чего они взрываются.



Дрон "Баба Яга"

Ударный дрон Vampire, известный также как "Баба Яга" - это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.

Дрон может сбрасывать различные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале - специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины.

Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.