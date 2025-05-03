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"Баба Яга" разгромила позиции и технику оккупантов в Харьковской области (видео)

Фото: дрон "Баба Яга" атаковал позиции россиян в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники атаковали позиции и уничтожили технику россиян в Харьковской области. Защитники использовали отечественный дрон "Баба Яга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

""Баба Яга" пограничников Харьковского отряда обнаружила и уничтожила три машины и три позиции оккупантов", - говорится в сообщении.

На кадрах заметно, как дрон сбрасывает взрывчатку на позиции и автомобили российских оккупантов, после чего они взрываются.

Дрон "Баба Яга"

Ударный дрон Vampire, известный также как "Баба Яга" - это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.

Дрон может сбрасывать различные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале - специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины.

Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.

 

Потери России на фронте

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже более 955 тысяч солдат и десятки единиц техники различных типов.

Британская разведка отмечает, что 2025 год может стать рекордным для России по потерям. За первые четыре месяца года РФ потеряла примерно 160 тысяч солдат.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что в 2024 году Россия захватила 4 168 квадратных километров. СМИ подсчитали, что за каждый захваченный километр погибало 27 российских оккупантов.

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