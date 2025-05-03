Втрати РФ з 2022 року перевищили 955 тисяч солдатів, - Генштаб
Фото: українські військові продовжують завдавати ворогу втрат (Getty Images)
За останню добу, з 2 на 3 травня, Росія втратила у війні проти України ще 1170 солдатів. Водночас загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 955 тисяч військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 955 470 (+1170) осіб;
- танків - 10 745 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 22 369 од.;
- артилерійських систем - 27 234 (+48) од.;
- РСЗВ - 1375 од.;
- засоби ППО - 1153 (+1) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 665 (+126) од.;
- крилатих ракет - 3197 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 47 003 (+121) од.;
- спеціальної техніки - 3870 (+1) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що за повну добу, 1 травня, на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Протягом дня росіяни більше всього атакували на чотирьох напрямках. Зокрема, це Покровський, Курський, Лиманський та Новопавлівський.
Детально про звіт щодо ситуації на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.