Втрати РФ з 2022 року перевищили 955 тисяч солдатів, - Генштаб

За останню добу, з 2 на 3 травня, Росія втратила у війні проти України ще 1170 солдатів. Водночас загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 955 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за повну добу, 1 травня, на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Протягом дня росіяни більше всього атакували на чотирьох напрямках. Зокрема, це Покровський, Курський, Лиманський та Новопавлівський.

Детально про звіт щодо ситуації на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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