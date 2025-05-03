Російська армія йде на новий рекорд за втратами на фронті, - британська розвідка

Росія наближається до нового піку втрат на фронті. Цей рік може стати рекордним для Москви за втратами серед військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Як зазначають аналітики, Росія, ймовірно, втратила на війні проти України близько 950 тисяч військових вбитими і пораненими з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. При цьому за перші чотири місяці 2025 року РФ, ймовірно, втратила приблизно 160 тисяч солдатів.

"Якщо такі темпи втрат збережуться до кінця 2025 року, цей рік стане найдорожчим роком війни з точки зору втрат російського особового складу, продовжуючи тенденцію до зростання втрат з року в рік", - йдеться у зведенні.



Фото: втрати РФ з року в рік зростають (x.com/DefenceHQ)



За даними українського Генерального штабу, середньодобові втрати росіян у квітні 2025 року становили трохи більше 1200 осіб, а загалом протягом місяця - 36 тисяч осіб.

У березні середньодобові втрати РФ були приблизно 1300 осіб. Найбільші втрати росіян були зафіксовані наприкінці 2024 року (майже 1600 осіб в день), коли РФ намагалася захопити нові території.

"Поки що у 2025 році Росія не змогла перетворити постійні важкі втрати на значні успіхи в Україні", - наголошує британська розвідка.