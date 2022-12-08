Б'ють по трансформаторам і електропідстанціям. Глава Сумської області про постійні атаки РФ

Російські військові стали більш прицільно обстрілювати електропідстанції, газорозподільні пункти та невеликі трансформатори у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Десь з осені РФ більш прицільно б'є по критичній інфраструктурі. Мова йде про електропідстанції, що розташовуються біля кордону, навіть ціляться в невеликі трансформатори, які живлять одну-дві вулиці або невеликий населений пункт", - пояснив Живицький.

За його словами, окупанти також обстрілюють склади із зерном, водяні вежі та житлові будинки. Не оминає обстрілів центральні частини міст та сіл в регіоні.

"Ворог частіше використовує реактивні системи залпового вогню, великі калібри. До цього вони використовували менші калібри своєї артилерії", - додав глава регіону.