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Бьют по трансформаторам и электроподстанциям. Глава Сумской области о постоянных атаках РФ

Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные стали более прицельно обстреливать электроподстанции, газораспределительные пункты и небольшие трансформаторы в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Где-то с осени РФ более прицельно бьет по критической инфраструктуре. Речь идет об электроподстанциях, которые располагаются у границы, даже целятся в небольшие трансформаторы, питающие одну-две улицы или небольшой населенный пункт", - пояснил Живицкий.

По его словам, оккупанты также обстреливают склады с зерном, водяные башни и жилые дома. Не обходит обстрелы центральные части городов и сел в регионе.

"Враг чаще использует реактивные системы залпового огня, большие калибры. До этого они использовали меньшие калибры своей артиллерии", - добавил глава региона.

Напомним, что утром 8 декабря российские войска открыли минометный огонь по одному из приграничных сел Сумской области. На территории населённого пункта разорвалось 15 мин.

Российские военные во вторник, 6 декабря, обстреляли семь общин Сумской области. В результате обстрела пострадал один человек.

За среду 7 декабря россияне выпустили по территории Сумской области 11 снарядов.

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