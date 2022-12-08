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Минулої доби росіяни випустили по Сумській області 11 мін

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 01:41
Минулої доби росіяни випустили по Сумській області 11 мін Фото: росіяни обстріляли Сумську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За середу, 7 грудня, росіяни випустили по території Сумської області 11 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пулікацію голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Близько 14:30 російські війська із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. 11 мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл. Решта частина дня була без обстрілів", - написав він.

Нагадаємо, 5 грудня окупанти обстріляли сім громад Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

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