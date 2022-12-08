Минулої доби росіяни випустили по Сумській області 11 мін

За середу, 7 грудня, росіяни випустили по території Сумської області 11 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пулікацію голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Близько 14:30 російські війська із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. 11 мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл. Решта частина дня була без обстрілів", - написав він.