Минулої доби росіяни випустили по Сумській області 11 мін
Фото: росіяни обстріляли Сумську область (GettyImages)
За середу, 7 грудня, росіяни випустили по території Сумської області 11 снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пулікацію голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Близько 14:30 російські війська із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. 11 мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл. Решта частина дня була без обстрілів", - написав він.
Нагадаємо, 5 грудня окупанти обстріляли сім громад Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.
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