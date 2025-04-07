"Бьем только по военным": в РФ сделали циничное заявление о гибели детей в Кривом Роге

Российская Федерация всегда бьет только по военным объектам, так было и во время обстрела Кривого Рога.

Кривой Рог

Во время общения с журналистами у Пескова спросили о том, могла ли российская разведка ошибиться с данными во время ракетного удара по Кривому Рогу. Ведь уже известно, что там погибли 20 человек, 9 из которых - дети.

На что Песков посоветовал верить только заявлениям российского Минобороны, ведь Россия не бьет по гражданским объектам.

"Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным или околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам не наносилось", - заявил Песков.

Стоит заметить, что сразу после массированного обстрела Кривого Рога 4 апреля россияне придумали свое оправдание убийству украинских детей. Тогда они заявили, что били ракетой в фугасном снаряжении в по проведению совещания украинских военных.

Перемирие

Также у Пескова спросили о том, поддерживает ли Россия и российский диктатор Владимир Путин перемирие с Украиной. Представитель Кремля ответил, что Путин поддерживает эту идею, но "для этого нужно решить ряд вопросов, а пока они висят в воздухе".

Стоит заметить, что ранее в Кремле заявляли, что энергетическое перемирие с Украиной якобы действует с 18 марта. В то же время мы писали, что при посредничестве США, Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетической и портовой инфраструктуре. "Перемирие" вступило в силу 25 марта.

Однако несмотря на такие заявления россияне уже несколько раз нарушали его.

Интересно и то, что для прекращения огня в Черном море РФ требует снять ограничения со своих экспортеров агропродукции, в частности, подключить к SWIFT "Россельхозбанк".

Подробно о том, почему Путин усиливает удары по Украине - читайте в материале РБК-Украина.