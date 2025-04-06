Терор замість перемир'я. Чому Путін посилює удари по Україні та чи відповість Трамп

Попри початок переговорів про завершення війни Росія лише нарощує терор. До масованих дронових атак додалися точкові удари ракет по українських містах, а серед загиблих цього тижня багато дітей.

Як це пов'язано з переговорною тактикою Володимира Путіна, навіщо йому ескалація та чи буде на неї жорстка реакція, - у матеріалі РБК-Україна .

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Дрони + ракети: як змінилися атаки РФ на Україну

З початком квітня противник повернувся до ударів крилатими і балістичними ракетами по містах України. Крайня до цього комбінована атака з використанням "Шахедів" і різного типу ракет була зафіксована місяць тому - 7 березня. А балістичні удари по Києву - 12 лютого 2025 року.

Протягом цього часу Росія щодня запускала переважно понад сотню ударних дронів та імітаторів. Як підрахували в The Telegraph, за місяць від 18 лютого, коли відбувся перший раунд переговорів у Саудівській Аравії, вона запустила 4 776 ударів БПЛА, порівняно з 3 148 за місяць до цього.

Відтоді минуло ще кілька раундів переговорів США і Росії, під час яких Україна погодилася на безумовне 30-денне припинення вогню, Москва саму ідею не відкинула, але висунула свої умови. На сьогодні умовно діє заборона на удари по енергетичних об'єктах, а "морське перемир'я" все ще на стадії погодження.

Причому немає ознак того, що Росія реально готова рухатися до миру. Цифри показують, що до зустрічі в Ер-Ріяді в середньому Україну атакував 101 безпілотник на день, порівняно зі 154 на день після неї, тобто на 52,5% більше. Особливо сильні атаки припали на дні, коли президент США Дональд Трамп публічно розкритикував українського лідера Володимира Зеленського в Білому домі, і Вашингтон призупиняв передачу необхідних розвідданих. Ба більше, дронові атаки стали ефективнішими, частково через те, що "Шахеди" десятками почали заходити на цілі, збираючись у "каруселі" на великій висоті.

2 квітня російські війська вдарили балістикою по об'єкту інфраструктури в Кривому Розі. У результаті загинули чотири особи, зокрема дві працівниці автомийки. Тут же за два дні противник цинічно вдарив "Іскандером" із касетною частиною по житловому мікрорайону, загинули 18 осіб (серед них 9 дітей) і понад 70 постраждали. Ще одна мирна мешканка стала жертвою дронової атаки 4 квітня.

Сьогодні під удари балістикою потрапили Київ і Київська область. Згідно з останньою інформацією, було запущено шість балістичних ракет, тип яких встановлюється. У столиці зруйновано бізнес-центр, склади, було кілька пожеж. Наразі відомо про одного загиблого і трьох поранених.

Фото: наслідки балістичної атаки на Київ 6 квітня (t.me/dsns_telegram)

За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, збити вдалося одну ракету, інші атакували об'єкти в Київській області.

"Ми бачимо, що з появою систем Patriot ми почали показувати хороші результати, збивали "Кинджали" та "Іскандери". Зараз це робити складніше, бо ворог так само модернізує балістичні ракети. Україна ділиться інформацією з партнерами, щоб там її брали до уваги і робили більш ефективною зброю. Це стосується систем Patriot, NASAMS, IRIS-T і SAMP-T. Хотілося б, щоб NASAMS і IRIS-T могли протидіяти балістичній загрозі, але зараз тільки система Patriot", - зазначив він на телемарафоні.

Як це пов'язано з мирними переговорами і чого домагається Путін

Президент Зеленський наголошує, що кількість повітряних атак зростає. І такі атаки є відповіддю Путіна на міжнародні дипломатичні зусилля. За його словами, США, Європа і весь світ побачили, що Росія збирається далі воювати і вбивати.

Удари по містах балістикою - це ніщо інше, як тероризм у його найгіршому прояві, підкреслює Ігнат. Незалежно від того, чим начинена ракета - касетними чи осколково-фугасними боєприпасами.

"У будь-якому разі бити по містах і вбивати українців, а потім прикриватися своїми "досягнутими цілями", це просто не вкладається в голові ні в Україні, ні в будь-кого в цивілізованому світі. Ми бачили жахливі наслідки від балістики... і Харків, і Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Київ та інші міста. Вони щоразу говорять про якісь ресторани і готелі, де вони "знищують західних інструкторів, військових, генералів, високопоставлених західних чиновників". А насправді ми бачимо, куди вдарили і хто загинув", - додав він.

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко зазначає, що зараз Росія особливо покладається на кампанію масованого повітряного терору.

"Якщо ми подивимося, на частоту атак дронами, то з початку так званого переговорного процесу Росія лише нарощувала удари з повітря. У той час як нібито залишається в переговорному процесі про те, що такі удари мають бути зупинені. Принаймні, якщо ми говоримо як мінімум про об'єкти енергетики. Але цього немає", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

За його словами, мета Путіна - деморалізувати українське суспільство, підірвати волю до спротиву і домогтися поступок від влади України, щоб вона на шляху до повного припинення вогню пішла на болючі компроміси. І позитивних для України прогнозів, що тактика зміниться, немає. Мусієнко впевнений: росіяни продовжать повітряний терор, виходячи зі своїх можливостей.

"Росія стала менше застосовувати ракет, ніж у 2024 або 2022 роках. Зате наростила застосування дронів, тут у них пішла крива вгору. Думаю, саме на дрони і на точкові удари балістикою - одна, дві, три ракети - вони робитимуть ставку в майбутньому", - додав співрозмовник.

Путін випробовує Трампа? Але чи буде жорстка реакція США

Тиждень тому президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже злий" на Путіна через його позицію в питанні припинення вогню в Україні, і пригрозив запровадити вторинні санкції проти країн, які закуповують російську нафту. Пізніше Fox News уточнив, що Трамп розчарований через дії Путіна, який затягує переговорний процес.

Фінський президент Александр Стубб після зустрічі з американським лідером заявив, що його терпіння закінчується і республіканці в Сенаті готують масштабний пакет санкцій проти Росії. На сигнали з Америки розраховує і президент Зеленський, коли після кожної російської атаки каже про необхідність тиснути на Путіна, а не вести абстрактні переговори.

Слабка реакція на трагедію в Кривому Розі лише загострила цей момент. У той час як європейські партнери засудили Путіна, посол США в Україні Бріджит Брінк написала розлогий пост про те, що через такі наслідки і має припинитися війна. Зеленський дорікнув їй за страх навіть вимовити слово "російська" про ракету, яка забрала життя 9 дітей і 9 дорослих. Реагуючи на сьогоднішній удар по Києву, Бринк написала про "балістичні та крилаті ракети з боку Росії".

Олександр Мусієнко не чекає термінових заяв від Трампа.

"Наскільки я знаю з повідомлень ЗМІ, він зараз грає в гольф у своїй резиденції у Флориді. Тому якихось реакцій від нього не було. Хоча, я думаю, що мали б бути. Тому що це США ведуть переговори з Росією, і це Росія давала обіцянки Сполученим Штатам у Саудівській Аравії хоча б дійти до енергетичного перемир'я (не бити по об'єктах енергетики), які нею ж і порушуються", - зазначив експерт.

Водночас у сьогоднішньому пості Бринк він бачить позитивний сигнал.

"Зеленський справедливо дорікнув пані послу, що вона не сказала про те, що саме російська ракета летіла на Кривий Ріг. Після атаки на Київ ми бачимо, що ситуація змінилася. Вона зазначила у своєму пості російські крилаті та балістичні ракети, внаслідок чого були вибухи, руйнування та пожежі. Ситуація змінюється, але Путін дійсно випробовує терпіння Трампа. І поки що в цьому сенсі американський президент демонструє, що ще готовий потерпіти, на превеликий жаль", - додав співрозмовник.

При підготовці тексту використовувалися: зведення Повітряних сил ЗСУ, заяви начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, президента України Володимира Зеленського, публікація The Telegraph і коментар військового експерта, військовослужбовця Сил територіальної оборони ЗСУ Олександра Мусієнка.