АЗС знову оновили цінники: скільки тепер коштує пальне

16:42 06.05.2026 Ср
2 хв
Бензин і дизель додали по 1 грн в ціні
aimg Марія Кучерявець
Фото: ціни на АЗС знову переписали (Getty Images)

Слідом за ранковим здорожчанням пального на АЗС мережі OKKO, аналогічне підвищення цін відбулося на заправках WOG та SOCAR. Вони підтягнули свої цінники на бензин та дизель, підвищивши їх на 1 гривню за літр.

Скільки тепер коштує літр пального та де заправитися дешевше - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Читайте також: Паливний кешбек продовжили ще на місяць, але зі змінами

Головне:

  • Бензин та дизель: слідом за OKKO, мережі WOG та SOCAR підвищили ціни на всі види бензину та ДП на 1 грн/л. Тепер стандартний А-95 на OKKO та WOG коштує 77,90 грн/л, а на SOCAR - 77,99 грн/л.
  • Автогаз: ціни на всіх заправках залишилися стабільними та не змінювалися з ранку.
  • Де дешевше: "Укрнафта" зберігає найнижчі ціни серед порівнюваних мереж.

Що змінилося в цінах на АЗС

Мережі WOG та SOCAR підвищили ціни на всі марки бензину на 1 грн/л, підтягнувши їх до рівня ранкових показників OKKO.

Тепер преміальний бензин 100-ї марки коштує 87,90 грн/л на WOG та 87,99 грн/л на SOCAR. Популярний А-95 Євро подорожчав до 77,90 грн/л на WOG та 77,99 грн/л на SOCAR.

Фото: оновлені ціни на популярних АЗС в Україні станом на 6 травня (інфографіка РБК-Україна)

Вартість обох видів дизельного пального у мережах WOG та SOCAR також зросла рівно на 1 грн/л. Стандартне ДП тепер обходиться водіям у 91,90 грн/л на WOG та 91,99 грн/л на SOCAR, а брендовий дизель - 94,90 грн/л та 94,99 грн/л відповідно.

Державна мережа "Укрнафта" утримала свої цінники на попередньому рівні без жодних змін.

Ціни на автогаз також залишилися повністю стабільними в усіх вище наведених мережах без винятку.

Деталізація цін на АЗС 6 травня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 77,90 грн
  • ДП Pulls: 94,90 грн
  • ДП Євро: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 77,90 грн
  • ДП Mustang: 94,90 грн
  • ДП Євро-5: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 87,99 грн
  • Бензин NANO 95: 81,99 грн
  • Бензин А-95: 77,99 грн
  • ДП NANO Extro: 94,99 грн
  • ДП NANO: 91,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 70,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 89,90 грн
  • ДП: 87,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
