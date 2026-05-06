АЗС знову оновили цінники: скільки тепер коштує пальне

Що змінилося в цінах на АЗС

Мережі WOG та SOCAR підвищили ціни на всі марки бензину на 1 грн/л, підтягнувши їх до рівня ранкових показників OKKO.

Тепер преміальний бензин 100-ї марки коштує 87,90 грн/л на WOG та 87,99 грн/л на SOCAR. Популярний А-95 Євро подорожчав до 77,90 грн/л на WOG та 77,99 грн/л на SOCAR.

Фото: оновлені ціни на популярних АЗС в Україні станом на 6 травня (інфографіка РБК-Україна)

Вартість обох видів дизельного пального у мережах WOG та SOCAR також зросла рівно на 1 грн/л. Стандартне ДП тепер обходиться водіям у 91,90 грн/л на WOG та 91,99 грн/л на SOCAR, а брендовий дизель - 94,90 грн/л та 94,99 грн/л відповідно.

Державна мережа "Укрнафта" утримала свої цінники на попередньому рівні без жодних змін.

Ціни на автогаз також залишилися повністю стабільними в усіх вище наведених мережах без винятку.

Деталізація цін на АЗС 6 травня

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Євро: 77,90 грн

ДП Pulls: 94,90 грн

ДП Євро: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Євро: 77,90 грн

ДП Mustang: 94,90 грн

ДП Євро-5: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн

Бензин А-95: 77,99 грн

ДП NANO Extro: 94,99 грн

ДП NANO: 91,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"