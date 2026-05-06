АЗС знову оновили цінники: скільки тепер коштує пальне

Слідом за ранковим здорожчанням пального на АЗС мережі OKKO, аналогічне підвищення цін відбулося на заправках WOG та SOCAR. Вони підтягнули свої цінники на бензин та дизель, підвищивши їх на 1 гривню за літр.
Скільки тепер коштує літр пального та де заправитися дешевше - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Головне:
Мережі WOG та SOCAR підвищили ціни на всі марки бензину на 1 грн/л, підтягнувши їх до рівня ранкових показників OKKO.
Тепер преміальний бензин 100-ї марки коштує 87,90 грн/л на WOG та 87,99 грн/л на SOCAR. Популярний А-95 Євро подорожчав до 77,90 грн/л на WOG та 77,99 грн/л на SOCAR.
Фото: оновлені ціни на популярних АЗС в Україні станом на 6 травня (інфографіка РБК-Україна)
Вартість обох видів дизельного пального у мережах WOG та SOCAR також зросла рівно на 1 грн/л. Стандартне ДП тепер обходиться водіям у 91,90 грн/л на WOG та 91,99 грн/л на SOCAR, а брендовий дизель - 94,90 грн/л та 94,99 грн/л відповідно.
Державна мережа "Укрнафта" утримала свої цінники на попередньому рівні без жодних змін.
Ціни на автогаз також залишилися повністю стабільними в усіх вище наведених мережах без винятку.
