На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 6 травня

09:55 06.05.2026 Ср
2 хв
Подорожчання торкнулося як бензину, так і дизелю, але не всюди
aimg Марія Кучерявець
Фото: ціни на АЗС в Україні знову зросли (Getty Images)
На українських АЗС змінилася вартість пального. Бензин та дизельне пальне здорожчали в мережі OKKO, тоді як ціни на автогаз та прайси інших популярних мереж залишилися на рівні попереднього дня.

Скільки коштують різні види пального станом на 6 травня - у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Бензин: здорожчав на 1 грн/л на OKKO (А-95 Євро тепер коштує 77,90 грн/л). Без змін поки на WOG, SOCAR та "Укрнафті".
  • Дизель: також додав у ціні 1 грн/л лише на OKKO (звичайне ДП - 91,90 грн/л). На інших АЗС вартість стабільна.
  • Автогаз: ціни залишилися повністю без змін на всіх заправках. На OKKO та WOG газ коштує 49,90 грн/л, на SOCAR - 49,98 грн/л, а найдешевший на "Укрнафті" - 47,90 грн/л.

Як змінилися ціни на заправках

За добу ціни на пальне змінилися в мережі OKKO. Тут вартість усіх видів бензину та дизельного пального зросла рівно на 1 гривню за літр.

Зокрема, преміальний бензин Pulls 100 тепер коштує 87,90 грн/л, Pulls 95 - 80,90 грн/л, а стандартний А-95 Євро - 77,90 грн/л. Обидві марки дизельного пального (Pulls та Євро) також подорожчали на 1 гривню - до 94,90 грн/л та 91,90 грн/л відповідно. Ціна на автомобільний газ на OKKO залишилася без змін - 49,90 грн/л.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 6 травня (інфографіка РБК-Україна)

Водночас у мережах WOG, SOCAR та "Укрнафта" цінники на всі види пального, включаючи автогаз, залишилися на рівні вчорашнього дня, 5 травня.

Деталізація цін на АЗС 6 травня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 77,90 грн
  • ДП Pulls: 94,90 грн
  • ДП Євро: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 86,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 76,90 грн
  • ДП Mustang: 93,90 грн
  • ДП Євро-5: 90,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 86,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДП NANO Extro: 93,99 грн
  • ДП NANO: 90,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 70,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 89,90 грн
  • ДП: 87,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
