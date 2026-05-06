АЗС снова обновили ценники: сколько теперь стоит топливо

Вслед за утренним подорожанием топлива на АЗС сети OKKO, аналогичное повышение цен произошло на заправках WOG и SOCAR. Они подтянули свои ценники на бензин и дизель, повысив их на 1 гривну за литр.
Сколько теперь стоит литр топлива и где заправиться дешевле - собрало РБК-Украина в материале.
Главное:
Сети WOG и SOCAR повысили цены на все марки бензина на 1 грн/л, подтянув их до уровня утренних показателей OKKO.
Теперь премиальный бензин 100-й марки стоит 87,90 грн/л на WOG и 87,99 грн/л на SOCAR. Популярный А-95 Евро подорожал до 77,90 грн/л на WOG и 77,99 грн/л на SOCAR.
Фото: обновленные цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 мая (инфографика РБК-Украина)
Стоимость обоих видов дизельного топлива в сетях WOG и SOCAR также выросла ровно на 1 грн/л. Стандартное ДТ теперь обходится водителям в 91,90 грн/л на WOG и 91,99 грн/л на SOCAR, а брендовый дизель - 94,90 грн/л и 94,99 грн/л соответственно.
Государственная сеть "Укрнафта" удержала свои ценники на прежнем уровне без изменений.
Цены на автогаз также остались полностью стабильными во всех выше приведенных сетях без исключения.
