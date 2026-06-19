АЗС знизили ціни: яка вартість бензину, дизеля та газу 19 червня
Великі українські мережі автозаправних станцій переглянули свої цінники. Оператори знову скоригували ціни у бік зниження - подешевшали дизель та автомобільний газ.
РБК-Україна розповідає про ціни на АЗС 19 червня та де вигідніше заправити авто.
Головне:
- Бензин: Найдешевший А-95 пропонує "Укрнафта" по 73,90 грн/л.
- Дизель: Мережі OKKO та WOG синхронно знизили вартість (як стандартного, так і брендового) на 1,00 грн/літр.
- Автогаз: Подешевшав на 1,00 грн/літр на заправках OKKO та WOG (до 43,90 грн/л).
Як змінилися ціни на пальне за добу
Мережі OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизель та автогаз, тоді як на SOCAR та "Укрнафті" цінова ситуація залишилася без змін порівняно з 18 червня.
Так, на АЗС OKKO та WOG звичайний євродизель та брендові позиції (Pulls, Mustang) подешевшали рівно на 1,00 грн/літр. Також ці мережі знизили вартість скрапленого газу на 1,00 грн/літр.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 19 червня (інфографіка РБК-Україна)
На SOCAR та "Укрнафті" цінники не змінилися.
Ціни на всі марки бензину (А-95, преміальний 95-й та сотий) у всіх чотирьох мережах за добу не зазнали жодних змін.
Деталізація цін на АЗС 19 червня, п'ятниця
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 85,90 грн
- ДП Євро: 82,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 85,90 грн
- ДП Євро-5: 82,90 грн
- Газ: 43,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 87,90 грн
- ДП NANO: 84,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДП (Energy): 77,90 грн
- ДП: 77,90 грн
- Газ: 40,90 грн