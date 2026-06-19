АЗС снизили цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 19 июня
Крупные украинские сети автозаправочных станций пересмотрели свои цены. Операторы вновь скорректировали цены в сторону понижения - подешевели дизельное топливо и автомобильный газ.
РБК-Украина рассказывает о ценах на АЗС 19 июня и о том, где выгоднее заправить автомобиль.
Главное:
- Бензин: Самый дешевый А-95 предлагает "Укрнафта" по 73,90 грн/л.
- Дизельное топливо: Сети OKKO и WOG синхронно снизили цену (как на стандартное, так и на брендовое) на 1,00 грн/литр.
- Автогаз: Подешевел на 1,00 грн/литр на заправках OKKO и WOG (до 43,90 грн/л).
Как изменились цены на топливо за сутки
Сети OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизель и автогаз, тогда как на SOCAR и "Укрнафте" ценовая ситуация осталась без изменений по сравнению с 18 июня.
Так, на АЗС OKKO и WOG обычный евродизель и брендовые позиции (Pulls, Mustang) подешевели ровно на 1,00 грн/литр. Также эти сети снизили стоимость сжиженного газа на 1,00 грн/литр.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 19 июня (инфографика РБК-Украина)
На SOCAR и "Укрнафте" цены не изменились.
Цены на все марки бензина (А-95, премиальный 95-й и сотый) во всех четырех сетях за сутки не претерпели никаких изменений.
Детализация цен на АЗС 19 июня, пятница
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 85,90 грн
- ДП "Евро": 82,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 85,90 грн
- ДП Евро-5: 82,90 грн
- Газ: 43,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 87,90 грн
- ДП NANO: 84,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДП (Energy): 77,90 грн
- ДП: 77,90 грн
- Газ: 40,90 грн