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АЗС снизили цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 19 июня

10:13 19.06.2026 Пт
2 мин
Цены на два вида топлива за сутки снизились сразу на 1 гривну за литр
aimg Мария Кучерявец
АЗС снизили цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 19 июня Фото: 19 июня на АЗС изменились цены (инфографика РБК-Украина)
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Крупные украинские сети автозаправочных станций пересмотрели свои цены. Операторы вновь скорректировали цены в сторону понижения - подешевели дизельное топливо и автомобильный газ.

РБК-Украина рассказывает о ценах на АЗС 19 июня и о том, где выгоднее заправить автомобиль.

Главное:

  • Бензин: Самый дешевый А-95 предлагает "Укрнафта" по 73,90 грн/л.
  • Дизельное топливо: Сети OKKO и WOG синхронно снизили цену (как на стандартное, так и на брендовое) на 1,00 грн/литр.
  • Автогаз: Подешевел на 1,00 грн/литр на заправках OKKO и WOG (до 43,90 грн/л).

Как изменились цены на топливо за сутки

Сети OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизель и автогаз, тогда как на SOCAR и "Укрнафте" ценовая ситуация осталась без изменений по сравнению с 18 июня.

Так, на АЗС OKKO и WOG обычный евродизель и брендовые позиции (Pulls, Mustang) подешевели ровно на 1,00 грн/литр. Также эти сети снизили стоимость сжиженного газа на 1,00 грн/литр.

АЗС снизили цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 19 июня

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 19 июня (инфографика РБК-Украина)

На SOCAR и "Укрнафте" цены не изменились.

Цены на все марки бензина (А-95, премиальный 95-й и сотый) во всех четырех сетях за сутки не претерпели никаких изменений.

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Детализация цен на АЗС 19 июня, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 85,90 грн
  • ДП "Евро": 82,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 85,90 грн
  • ДП Евро-5: 82,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 87,90 грн
  • ДП NANO: 84,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 77,90 грн
  • ДП: 77,90 грн
  • Газ: 40,90 грн
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