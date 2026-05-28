На АЗС точкові зміни цінників: скільки коштує бензин, дизель та газ 28 травня

На українських АЗС стабільність, але з одним приємним винятком. Державна мережа скинула ціну на популярну марку бензину.
Де сьогодні заправлятися найвигідніше та скільки коштують бензин, дизель і автогаз в Україні 28 травня - в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
На великих мережевих АЗС (OKKO, WOG та SOCAR) цінники на всі види пального залишилися без змін на рівні попереднього дня.
Єдина зміна зафіксована в державній мережі "Укрнафта" - тут на 2 гривні здешевшав бензин 95 (Energy) (з 76,90 грн до 74,90 грн).
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 28 травня (інфографіка РБК-Україна)
Вартість інших марок бензину, дизельного пального, а також автомобільного газу на більшості заправок повністю дублює показники середи, 27 травня.
Традиційно найнижчі ціни на ринку демонструє державна "Укрнафта". Тут можна знайти найдешевший бензин А-92 (69,90 грн) та А-95 (74,90 грн).
Крім того, на "Укрнафті" зафіксовано найвигіднішу ціну на автогаз (45,90 грн) та стандартне дизельне пальне (86,90 грн).
