На АЗС точечные изменения ценников: сколько стоит бензин, дизель и газ 28 мая

10:15 28.05.2026 Чт
2 мин
Одна из крупных сетей АЗС обновила цену на бензин
aimg Мария Кучерявец
Фото: на популярной автозаправке подешевел бензин (freepik.com)

На украинских АЗС стабильность, но с одним приятным исключением. Государственная сеть сбросила цену на популярную марку бензина.

Где сегодня заправляться выгоднее всего и сколько стоят бензин, дизель и автогаз в Украине 28 мая - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Бензин: На большинстве АЗС цены без изменений (А-95 евро стоит 79,90-79,99 грн), но в сети "Укрнафта" 95-й (Energy) подешевел сразу на 2 гривны.
  • Дизельное топливо: Полная стабильность за сутки. На OKKO и WOG евродизель стоит 89,90 грн, на SOCAR - 89,99 грн, на "Укрнафте" - 86,90 грн.
  • Автогаз: Ценники на автомобильный газ зафиксировались на уровне среды и варьируются в пределах 45,90 - 47,99 грн.

Что изменилось в ценах на АЗС за сутки

На крупных сетевых АЗС (OKKO, WOG и SOCAR) ценники на все виды топлива остались без изменений на уровне предыдущего дня.

Единственное изменение зафиксировано в государственной сети "Укрнафта" - здесь на 2 гривны подешевел бензин 95 (Energy) (с 76,90 грн до 74,90 грн).

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 28 мая (инфографика РБК-Украина)

Стоимость остальных марок бензина, дизельного топлива, а также автомобильного газа на большинстве заправок полностью дублирует показатели среды, 27 мая.

Традиционно самые низкие цены на рынке демонстрирует государственная "Укрнафта". Здесь можно найти самый дешевый бензин А-92 (69,90 грн) и А-95 (74,90 грн).

Кроме того, на "Укрнафте" зафиксирована самая выгодная цена на автогаз (45,90 грн) и стандартное дизельное топливо (86,90 грн).

Детализация цен на АЗС 28 мая, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

