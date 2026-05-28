На АЗС точечные изменения ценников: сколько стоит бензин, дизель и газ 28 мая

На украинских АЗС стабильность, но с одним приятным исключением. Государственная сеть сбросила цену на популярную марку бензина.
Где сегодня заправляться выгоднее всего и сколько стоят бензин, дизель и автогаз в Украине 28 мая - в материале РБК-Украина.
Главное:
На крупных сетевых АЗС (OKKO, WOG и SOCAR) ценники на все виды топлива остались без изменений на уровне предыдущего дня.
Единственное изменение зафиксировано в государственной сети "Укрнафта" - здесь на 2 гривны подешевел бензин 95 (Energy) (с 76,90 грн до 74,90 грн).
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 28 мая (инфографика РБК-Украина)
Стоимость остальных марок бензина, дизельного топлива, а также автомобильного газа на большинстве заправок полностью дублирует показатели среды, 27 мая.
Традиционно самые низкие цены на рынке демонстрирует государственная "Укрнафта". Здесь можно найти самый дешевый бензин А-92 (69,90 грн) и А-95 (74,90 грн).
Кроме того, на "Укрнафте" зафиксирована самая выгодная цена на автогаз (45,90 грн) и стандартное дизельное топливо (86,90 грн).
