На АЗС опустили ціни, але не всюди: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 липня

Ціни на пальне в Україні залишаються стабільними. Втім, одна з великих мереж переглянула вартість дизеля, зробивши преміальну марку пального дешевшою на 2 гривні.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштує бензин, дизель та газ на популярних АЗС станом на четвер, 9 липня.
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Головною подією дня на ринку пального стало рішення мережі "Укрнафта" зрівняти ціни на стандартний та преміальний дизель.
У межах тимчасової спецпропозиції вартість ДП (Energy) знизилася на 2 гривні - з учорашніх 76,90 грн до 74,90 грн. Тепер воно коштує стільки ж, скільки й звичайне ДП. Всі інші позиції в цій мережі, включаючи автогаз (38,40 грн) та бензин А-95 (73,90 грн), залишилися без змін.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 9 липня (інфографіка РБК-Україна)
Водночас приватні мережі OKKO, WOG та SOCAR повністю зберегли стабільність. Роздрібні ціни на їхніх сервісах тотожні вчорашнім показникам. Повсюдно утримується і єдина ціна на скраплений газ для авто - у більшості великих мереж вона становить 41,90 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"