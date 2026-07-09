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На АЗС опустили ціни, але не всюди: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 липня

09:18 09.07.2026 Чт
2 хв
Водіям підготували тимчасове зниження вартості одного з видів пального одразу на 2 гривні
aimg Марія Кучерявець
Фото: На АЗС опустили ціни, але в межах акції (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на пальне в Україні залишаються стабільними. Втім, одна з великих мереж переглянула вартість дизеля, зробивши преміальну марку пального дешевшою на 2 гривні.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштує бензин, дизель та газ на популярних АЗС станом на четвер, 9 липня.

Головне:

  • Бензин: стабільність утримується всіма мережами, а найдешевший А-95 можна знайти по 73,90 грн/л.
  • Дизель: одна з мереж тимчасово знизила ціну преміального ДП на 2 гривні, зрівнявши його вартість зі звичайним (74,90 грн/л).
  • Газ: цінники за добу не змінилися, вартість коливається від 38,40 грн/л до 41,90 грн/л.

Що змінилося на АЗС

Головною подією дня на ринку пального стало рішення мережі "Укрнафта" зрівняти ціни на стандартний та преміальний дизель.

У межах тимчасової спецпропозиції вартість ДП (Energy) знизилася на 2 гривні - з учорашніх 76,90 грн до 74,90 грн. Тепер воно коштує стільки ж, скільки й звичайне ДП. Всі інші позиції в цій мережі, включаючи автогаз (38,40 грн) та бензин А-95 (73,90 грн), залишилися без змін.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 9 липня (інфографіка РБК-Україна)

Водночас приватні мережі OKKO, WOG та SOCAR повністю зберегли стабільність. Роздрібні ціни на їхніх сервісах тотожні вчорашнім показникам. Повсюдно утримується і єдина ціна на скраплений газ для авто - у більшості великих мереж вона становить 41,90 грн/л.

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Деталізація цін на АЗС 9 липня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 82,90 грн
  • ДП Євро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ДП Євро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 83,90 грн
  • ДП NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 74,90 грн
  • ДП: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн
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