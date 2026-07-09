На АЗС опустили цены, но не везде: сколько стоит бензин, дизель и газ 9 июля

Главное: Бензин : стабильность удерживается всеми сетями, а самый дешевый А-95 можно найти по 73,90 грн/л.

: стабильность удерживается всеми сетями, а самый дешевый А-95 можно найти по 73,90 грн/л. Дизель : одна из сетей временно снизила цену премиального ДТ на 2 гривны, сравнив его стоимость с обычным (74,90 грн/л).

: одна из сетей временно снизила цену премиального ДТ на 2 гривны, сравнив его стоимость с обычным (74,90 грн/л). Газ: ценники в сутки не изменились, стоимость колеблется от 38,40 грн/л до 41,90 грн/л.

Что изменилось на АЗС

Главным событием дня на рынке горючего стало решение сети "Укрнафта" сравнить цены на стандартный и премиальный дизель.

В рамках временного спецпредложения стоимость ДТ (Energy) снизилась на 2 гривны - со вчерашних 76,90 грн до 74,90 грн. Теперь оно стоит столько же, сколько и обычное ДТ. Все остальные позиции этой сети, включая автогаз (38,40 грн) и бензин А-95 (73,90 грн), остались без изменений.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 9 июля (инфографика РБК-Украина)

В то же время, частные сети OKKO, WOG и SOCAR полностью сохранили стабильность. Розничные цены на их сервисах тождественны вчерашним показателям. Повсеместно удерживается и единственная цена на сжиженный газ для авто - в большинстве крупных сетей она составляет 41,90 грн/л.

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Детализация цен на АЗС 9 июля, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 82,90 грн

ДТ Евро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 83,90 грн

ДТ NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"