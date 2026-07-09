На АЗС опустили цены, но не везде: сколько стоит бензин, дизель и газ 9 июля

Цены на горючее в Украине остаются стабильными. Впрочем, одна из крупных сетей пересмотрела стоимость дизеля, сделав премиальную марку топлива дешевле на 2 гривны.
РБК-Украина в материале рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и газ на популярных АЗС по состоянию на четверг, 9 июля.
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Главным событием дня на рынке горючего стало решение сети "Укрнафта" сравнить цены на стандартный и премиальный дизель.
В рамках временного спецпредложения стоимость ДТ (Energy) снизилась на 2 гривны - со вчерашних 76,90 грн до 74,90 грн. Теперь оно стоит столько же, сколько и обычное ДТ. Все остальные позиции этой сети, включая автогаз (38,40 грн) и бензин А-95 (73,90 грн), остались без изменений.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 9 июля (инфографика РБК-Украина)
В то же время, частные сети OKKO, WOG и SOCAR полностью сохранили стабильность. Розничные цены на их сервисах тождественны вчерашним показателям. Повсеместно удерживается и единственная цена на сжиженный газ для авто - в большинстве крупных сетей она составляет 41,90 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"