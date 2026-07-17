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На АЗС ожидают рост цен - до +5 грн на литре: эксперт оценил ситуацию на рынке

17:12 17.07.2026 Пт
2 мин
Водителей ждет резкий скачок или цена будет расти постепенно?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Сергей Куюн Эксперт
На АЗС ожидают рост цен - до +5 грн на литре: эксперт оценил ситуацию на рынке Фото: что будет с ценами на АЗС в ближайшее время (Getty Images)
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В ближайшее время в Украине ожидается постепенное повышение цен на АЗС. Топливо может подорожать минимум на 5 гривен за литр.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил топливный эксперт и директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Главное:

  • Прогноз роста: В ближайшее время горючее на АЗС подорожает минимум на 5 гривен.
  • Причина: Оптовая стоимость закупок новых партий по мировым ценам уже превышает текущие розничные цены на заправках.
  • Когда ждать: Новые ценники полностью отразятся на стелах ориентировочно за 2-3 недели, как только дороже горючее доедет в Украину.
  • Динамика: Удорожание будет происходить плавно, первыми поднимут цены заправки эконом-сегмента.

Почему горючее на заправках будет дорожать

Как сказал Куюн, на данный момент на рынке сложилась ситуация, когда оптовые и закупочные цены на дизельное топливо превышают розничные цены на заправках.

По словам эксперта, горючее, которое закупают сейчас по мировым ценам, обходится дороже, чем стоит на АЗС.

"В то время как, например, прошлый год или позапрошлый год эта разница между оптовой и розничной ценой составляла где-то 8-10, 9 гривен за литр. Вот соответственно это и есть потенциал роста, который может быть", - пояснил он.

На сколько подорожает топливо на АЗС

По мнению Куюна, сегодняшняя ситуация позволяет говорить, что цены на горючее на АЗС возрастут как минимум на 5 гривен на литре.

"Эти 5 гривен сейчас - это уже вопрос решенный. Это будет так или иначе, потому что уже идут закупки по высоким ценам выше текущих розничных", - подчеркнул он.

Новая стоимость полностью отразится на заправках ориентировочно за 2-3 недели, когда выкупленные по высокой цене партии горючего доедут в Украину.

Как будут меняться ценники на АЗС

Подорожание будет происходить плавно и без резких шоков, поскольку мировые цены росли постепенно, отметил Куюн.

По его словам, первыми переписывать ценники начали заправки эконом-сегмента, у которых наименьшая маржинальность и нет больших запасов топлива. Большие сети будут реагировать в последнюю очередь благодаря имеющемуся буферу прочности.

"Сейчас мы видим, что повышение мировых цен длится уже две недели (если не больше), а цена на колонках не росла. Все это время работали запасы. Но они не безграничны, больше чем на две недели никто не держит. Этот запас уже отработал", - добавил Куюн.

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