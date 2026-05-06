На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 6 травня

На українських АЗС змінилася вартість пального. Бензин та дизельне пальне здорожчали в мережі OKKO, тоді як ціни на автогаз та прайси інших популярних мереж залишилися на рівні попереднього дня.
Скільки коштують різні види пального станом на 6 травня - у матеріалі РБК-Україна.
Читайте також: Ще плюс 4 гривні на літрі? Як зміняться ціни на бензин і дизель на АЗС найближчим часом
Головне:
За добу ціни на пальне змінилися в мережі OKKO. Тут вартість усіх видів бензину та дизельного пального зросла рівно на 1 гривню за літр.
Зокрема, преміальний бензин Pulls 100 тепер коштує 87,90 грн/л, Pulls 95 - 80,90 грн/л, а стандартний А-95 Євро - 77,90 грн/л. Обидві марки дизельного пального (Pulls та Євро) також подорожчали на 1 гривню - до 94,90 грн/л та 91,90 грн/л відповідно. Ціна на автомобільний газ на OKKO залишилася без змін - 49,90 грн/л.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 6 травня (інфографіка РБК-Україна)
Водночас у мережах WOG, SOCAR та "Укрнафта" цінники на всі види пального, включаючи автогаз, залишилися на рівні вчорашнього дня, 5 травня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"