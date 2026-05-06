На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 6 травня

Головне: Бензин : здорожчав на 1 грн/л на OKKO (А-95 Євро тепер коштує 77,90 грн/л). Без змін поки на WOG, SOCAR та "Укрнафті".

: здорожчав на 1 грн/л на OKKO (А-95 Євро тепер коштує 77,90 грн/л). Без змін поки на WOG, SOCAR та "Укрнафті". Дизель : також додав у ціні 1 грн/л лише на OKKO (звичайне ДП - 91,90 грн/л). На інших АЗС вартість стабільна.

: також додав у ціні 1 грн/л лише на OKKO (звичайне ДП - 91,90 грн/л). На інших АЗС вартість стабільна. Автогаз: ціни залишилися повністю без змін на всіх заправках. На OKKO та WOG газ коштує 49,90 грн/л, на SOCAR - 49,98 грн/л, а найдешевший на "Укрнафті" - 47,90 грн/л.

Як змінилися ціни на заправках

За добу ціни на пальне змінилися в мережі OKKO. Тут вартість усіх видів бензину та дизельного пального зросла рівно на 1 гривню за літр.

Зокрема, преміальний бензин Pulls 100 тепер коштує 87,90 грн/л, Pulls 95 - 80,90 грн/л, а стандартний А-95 Євро - 77,90 грн/л. Обидві марки дизельного пального (Pulls та Євро) також подорожчали на 1 гривню - до 94,90 грн/л та 91,90 грн/л відповідно. Ціна на автомобільний газ на OKKO залишилася без змін - 49,90 грн/л.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 6 травня (інфографіка РБК-Україна)

Водночас у мережах WOG, SOCAR та "Укрнафта" цінники на всі види пального, включаючи автогаз, залишилися на рівні вчорашнього дня, 5 травня.

Деталізація цін на АЗС 6 травня

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Євро: 77,90 грн

ДП Pulls: 94,90 грн

ДП Євро: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 86,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн

Бензин 95 Євро: 76,90 грн

ДП Mustang: 93,90 грн

ДП Євро-5: 90,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 86,99 грн

Бензин NANO 95: 80,99 грн

Бензин А-95: 76,99 грн

ДП NANO Extro: 93,99 грн

ДП NANO: 90,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"