На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 6 мая

На украинских АЗС изменилась стоимость топлива. Бензин и дизельное топливо подорожали в сети OKKO, тогда как цены на автогаз и прайсы других популярных сетей остались на уровне предыдущего дня.
Сколько стоят разные виды топлива по состоянию на 6 мая - в материале РБК-Украина.
Читайте также: Еще плюс 4 гривны на литре? Как изменятся цены на бензин и дизель на АЗС в ближайшее время
Главное:
За сутки цены на топливо изменились в сети OKKO. Здесь стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла ровно на 1 гривну за литр.
В частности, премиальный бензин Pulls 100 теперь стоит 87,90 грн/л, Pulls 95 - 80,90 грн/л, а стандартный А-95 Евро - 77,90 грн/л. Обе марки дизельного топлива (Pulls и Евро) также подорожали на 1 гривну - до 94,90 грн/л и 91,90 грн/л соответственно. Цена на автомобильный газ на OKKO осталась без изменений - 49,90 грн/л.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 мая (инфографика РБК-Украина)
В то же время в сетях WOG, SOCAR и "Укрнафта" ценники на все виды топлива, включая автогаз, остались на уровне вчерашнего дня, 5 мая.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"