На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 6 мая

Главное: Бензин : подорожал на 1 грн/л на OKKO (А-95 Евро теперь стоит 77,90 грн/л). Без изменений пока на WOG, SOCAR и "Укрнафте".

Как изменились цены на заправках

За сутки цены на топливо изменились в сети OKKO. Здесь стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла ровно на 1 гривну за литр.

В частности, премиальный бензин Pulls 100 теперь стоит 87,90 грн/л, Pulls 95 - 80,90 грн/л, а стандартный А-95 Евро - 77,90 грн/л. Обе марки дизельного топлива (Pulls и Евро) также подорожали на 1 гривну - до 94,90 грн/л и 91,90 грн/л соответственно. Цена на автомобильный газ на OKKO осталась без изменений - 49,90 грн/л.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 мая (инфографика РБК-Украина)

В то же время в сетях WOG, SOCAR и "Укрнафта" ценники на все виды топлива, включая автогаз, остались на уровне вчерашнего дня, 5 мая.

Детализация цен на АЗС 6 мая

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Евро: 77,90 грн

ДТ Pulls: 94,90 грн

ДТ Евро: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 86,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн

Бензин 95 Евро: 76,90 грн

ДТ Mustang: 93,90 грн

ДТ Евро-5: 90,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 86,99 грн

Бензин NANO 95: 80,99 грн.

Бензин А-95: 76,99 грн

ДТ NANO Extro: 93,99 грн.

ДТ NANO: 90,99 грн.

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"