На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 6 мая

09:55 06.05.2026 Ср
2 мин
Подорожание коснулось как бензина, так и дизеля, но не везде
aimg Мария Кучерявец
Фото: цены на АЗС в Украине снова выросли (Getty Images)

На украинских АЗС изменилась стоимость топлива. Бензин и дизельное топливо подорожали в сети OKKO, тогда как цены на автогаз и прайсы других популярных сетей остались на уровне предыдущего дня.

Сколько стоят разные виды топлива по состоянию на 6 мая - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Бензин: подорожал на 1 грн/л на OKKO (А-95 Евро теперь стоит 77,90 грн/л). Без изменений пока на WOG, SOCAR и "Укрнафте".
  • Дизель: также прибавил в цене 1 грн/л только на OKKO (обычное ДТ - 91,90 грн/л). На других АЗС стоимость стабильна.
  • Автогаз: цены остались полностью без изменений на всех заправках. На OKKO и WOG газ стоит 49,90 грн/л, на SOCAR - 49,98 грн/л, а самый дешевый на "Укрнафте" - 47,90 грн/л.

Как изменились цены на заправках

За сутки цены на топливо изменились в сети OKKO. Здесь стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла ровно на 1 гривну за литр.

В частности, премиальный бензин Pulls 100 теперь стоит 87,90 грн/л, Pulls 95 - 80,90 грн/л, а стандартный А-95 Евро - 77,90 грн/л. Обе марки дизельного топлива (Pulls и Евро) также подорожали на 1 гривну - до 94,90 грн/л и 91,90 грн/л соответственно. Цена на автомобильный газ на OKKO осталась без изменений - 49,90 грн/л.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 мая (инфографика РБК-Украина)

В то же время в сетях WOG, SOCAR и "Укрнафта" ценники на все виды топлива, включая автогаз, остались на уровне вчерашнего дня, 5 мая.

Детализация цен на АЗС 6 мая

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Pulls: 94,90 грн
  • ДТ Евро: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 86,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Mustang: 93,90 грн
  • ДТ Евро-5: 90,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 86,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн.
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 93,99 грн.
  • ДТ NANO: 90,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 70,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 89,90 грн
  • ДТ: 87,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

