ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 6 мая

09:55 06.05.2026 Ср
2 мин
Подорожание коснулось как бензина, так и дизеля, но не везде
aimg Мария Кучерявец
На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 6 мая Фото: цены на АЗС в Украине снова выросли (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

На украинских АЗС изменилась стоимость топлива. Бензин и дизельное топливо подорожали в сети OKKO, тогда как цены на автогаз и прайсы других популярных сетей остались на уровне предыдущего дня.

Сколько стоят разные виды топлива по состоянию на 6 мая - в материале РБК-Украина.

Читайте также: Еще плюс 4 гривны на литре? Как изменятся цены на бензин и дизель на АЗС в ближайшее время

Главное:

  • Бензин: подорожал на 1 грн/л на OKKO (А-95 Евро теперь стоит 77,90 грн/л). Без изменений пока на WOG, SOCAR и "Укрнафте".
  • Дизель: также прибавил в цене 1 грн/л только на OKKO (обычное ДТ - 91,90 грн/л). На других АЗС стоимость стабильна.
  • Автогаз: цены остались полностью без изменений на всех заправках. На OKKO и WOG газ стоит 49,90 грн/л, на SOCAR - 49,98 грн/л, а самый дешевый на "Укрнафте" - 47,90 грн/л.

Как изменились цены на заправках

За сутки цены на топливо изменились в сети OKKO. Здесь стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла ровно на 1 гривну за литр.

В частности, премиальный бензин Pulls 100 теперь стоит 87,90 грн/л, Pulls 95 - 80,90 грн/л, а стандартный А-95 Евро - 77,90 грн/л. Обе марки дизельного топлива (Pulls и Евро) также подорожали на 1 гривну - до 94,90 грн/л и 91,90 грн/л соответственно. Цена на автомобильный газ на OKKO осталась без изменений - 49,90 грн/л.

На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 6 мая

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 мая (инфографика РБК-Украина)

В то же время в сетях WOG, SOCAR и "Укрнафта" ценники на все виды топлива, включая автогаз, остались на уровне вчерашнего дня, 5 мая.

Детализация цен на АЗС 6 мая

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Pulls: 94,90 грн
  • ДТ Евро: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 86,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Mustang: 93,90 грн
  • ДТ Евро-5: 90,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 86,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн.
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 93,99 грн.
  • ДТ NANO: 90,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 70,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 89,90 грн
  • ДТ: 87,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
Читайте также: Есть ли монополия на АЗС? Кириленко озвучил выводы АМКУ относительно скачка цен на топливо
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бензин Цены на бензин АЗС Дизтопливо Газ ОККО Укрнафта WOG
Новости
Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет