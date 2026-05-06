На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 6 мая
На украинских АЗС изменилась стоимость топлива. Бензин и дизельное топливо подорожали в сети OKKO, тогда как цены на автогаз и прайсы других популярных сетей остались на уровне предыдущего дня.
Сколько стоят разные виды топлива по состоянию на 6 мая - в материале РБК-Украина.
Главное:
- Бензин: подорожал на 1 грн/л на OKKO (А-95 Евро теперь стоит 77,90 грн/л). Без изменений пока на WOG, SOCAR и "Укрнафте".
- Дизель: также прибавил в цене 1 грн/л только на OKKO (обычное ДТ - 91,90 грн/л). На других АЗС стоимость стабильна.
- Автогаз: цены остались полностью без изменений на всех заправках. На OKKO и WOG газ стоит 49,90 грн/л, на SOCAR - 49,98 грн/л, а самый дешевый на "Укрнафте" - 47,90 грн/л.
Как изменились цены на заправках
За сутки цены на топливо изменились в сети OKKO. Здесь стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла ровно на 1 гривну за литр.
В частности, премиальный бензин Pulls 100 теперь стоит 87,90 грн/л, Pulls 95 - 80,90 грн/л, а стандартный А-95 Евро - 77,90 грн/л. Обе марки дизельного топлива (Pulls и Евро) также подорожали на 1 гривну - до 94,90 грн/л и 91,90 грн/л соответственно. Цена на автомобильный газ на OKKO осталась без изменений - 49,90 грн/л.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 мая (инфографика РБК-Украина)
В то же время в сетях WOG, SOCAR и "Укрнафта" ценники на все виды топлива, включая автогаз, остались на уровне вчерашнего дня, 5 мая.
Детализация цен на АЗС 6 мая
OKKO
- Бензин Pulls 100: 87,90 грн
- Бензин Pulls 95: 80,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
- ДТ Pulls: 94,90 грн
- ДТ Евро: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 86,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
- Бензин 95 Евро: 76,90 грн
- ДТ Mustang: 93,90 грн
- ДТ Евро-5: 90,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 86,99 грн
- Бензин NANO 95: 80,99 грн.
- Бензин А-95: 76,99 грн
- ДТ NANO Extro: 93,99 грн.
- ДТ NANO: 90,99 грн.
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
- Бензин А-95: 70,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДТ (Energy): 89,90 грн
- ДТ: 87,90 грн
- Газ: 47,90 грн